VM Hải Phòng công bố áo gió finisher cho VĐV 42km

VnExpress Marathon Hải Phòng giới thiệu áo gió finisher cho VĐV hoàn thành 42km, lấy cảm hứng từ sắc đỏ hoa phượng của thành phố cảng.

Mẫu áo được công bố trong bối cảnh giải đấu ghi nhận số lượng VĐV đăng ký full marathon lớn nhất hệ thống từ trước đến nay. Theo ban tổ chức, sắc đỏ biểu trưng cho tinh thần bứt phá, đồng thời thể hiện năng lượng và niềm tự hào của những người chinh phục 42,195 km. Dòng chữ "Hải Phòng" cách điệu cùng hình ảnh hoa phượng đỏ tạo điểm nhấn trên thân áo.

Phần thân trước in nổi chữ "VnExpress Marathon Hai Phong", và in chìm chữ "Hai Phong" ở nền, tạo hiệu ứng chuyển động, thể hiện tinh thần năng động của đường chạy. Các mảng phối đen ở tay và sườn giúp tổng thể cân đối, tôn dáng thể thao và tạo cảm giác chắc chắn.

Theo ban tổ chức, năm nay sắc đỏ rực đồng bộ ở cả áo đấu lẫn finisher, tạo nên hình ảnh nhất quán về tinh thần của giải chạy. Màu sắc thống nhất này cũng góp phần làm nổi bật dải người về đích trong khung cảnh đặc trưng của thành phố Hoa phượng đỏ.

Thiết kế áo gió finisher dành riêng cho cự ly 42km. Ảnh: VnExpress Marathon

"Áo gió Finisher không chỉ là phần thưởng biểu trưng cho nỗ lực vượt qua quãng đường 42,195km mà còn là dấu mốc ghi nhận tinh thần bền bỉ, tốc độ và ý chí không bỏ cuộc của mỗi VĐV. Chúng tôi muốn chiếc áo trở thành kỷ vật đáng nhớ, giúp runner tự hào khi nhắc đến hành trình của mình tại Hải Phòng", đại diện ban tổ chức chia sẻ.

Ngay sau khi công bố trên fanpage, bài đăng thu hút hàng trăm lượt bình luận, tương tác từ cộng đồng runner. Nhiều người bày tỏ sự hào hứng với thiết kế mới, xem đây là động lực để tiếp tục chinh phục full marathon tại Hải Phòng. "Chắc vì cái áo mà cố leo đỉnh núi FM thêm lần nữa", tài khoản Phạm Ngọc Hiển bình luận. Trong khi Minh Cường nói rằng sẽ "chạy để lấy dòng chữ trên áo về để 'sĩ' với mấy thằng bạn lười".

Hiện VnExpress Marathon Hải Phòng mở đăng ký giai đoạn Late, kéo dài đến hết ngày 2/12. Runner muốn trải nghiệm "cung đường của những PR" và sở hữu bộ áo đấu, áo finisher đăng ký tại đây.

Lan Anh