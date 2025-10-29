VM Hải Phòng siết vận hành đường chạy khi lượng VĐV 42km tăng kỷ lục

Lượng VĐV 42km tăng kỷ lục buộc Ban tổ chức VnExpress Marathon Hải Phòng điều chỉnh kế hoạch vận hành để đảm bảo an toàn và trải nghiệm cho runner

Theo thống kê từ Ban tổ chức, hơn 10.000 vận động viên đã hoàn tất đăng ký các cự ly tính đến hết giai đoạn Regular (22/10). Trong đó, có gần 4.000 người đăng ký 42km, số VĐV đăng ký 21km là hơn 3.500. Đây là lần đầu tiên trong hệ thống VnExpress Marathon, số lượng đăng ký full marathon vượt cự ly bán marathon.

Đoàn tàu sub3 tại VM Hải Phòng 2024. Ảnh: VnExpress Marathon

Theo ông Dương Hải Anh - Giám đốc đường chạy hệ thống VnExpress Marathon, điều này phản ánh sự trưởng thành của cộng đồng chạy bộ, cũng như sức hút đặc biệt của cung đường Hải Phòng, nơi nhiều runner từng ghi nhận thành tích cá nhân tốt ở mùa trước. "Cung đường từ trung tâm thành phố ra Đồ Sơn luôn được xem là lý tưởng cho những người chinh phục thành tích. Thời tiết mát lạnh, độ dốc vừa phải giúp runner duy trì nhịp ổn định và dễ đạt PR", ông Hải Anh đánh giá

Tuy nhiên, việc số lượng vận động viên tăng đột biến, đặc biệt ở nhóm 42km, khiến ban tổ chức phải tính toán lại toàn bộ phương án vận hành. "Toàn bộ hệ thống sẽ được điều chỉnh tương ứng, cả về quy mô lẫn chất lượng" đại diện VnExpress Marathon cho biết.

Cụ thể, các điểm tiếp nước sẽ được bố trí dày hơn và mở rộng quy mô phục vụ, đảm bảo mỗi VĐV đều được tiếp năng lượng nhanh chóng và an toàn. Số lượng bàn phục vụ, bình nước, điện giải, hoa quả và vật phẩm y tế tại các trạm này đều sẽ được tăng cường.

Về hậu cần, ban tổ chức rút kinh nghiệm qua các mùa giải trước để tối ưu quy trình gửi, nhận đồ cá nhân, khu vực xuất phát và sau khi về đích, giảm thiểu thời gian chờ của VĐV.

Đặc biệt, giải diễn ra vào mùa đông, yếu tố y tế và nhân sự tình nguyện viên sẽ được chú trọng hơn bao giờ hết. Các kíp y tế lưu động sẽ được bố trí tại nhiều điểm then chốt, cùng đội ngũ TNV được huấn luyện kỹ nhằm đảm bảo hỗ trợ kịp thời khi thời tiết lạnh ảnh hưởng đến thể trạng của VĐV.

Với đặc thù giải diễn ra trong mùa lạnh tại Hải Phòng, cung đường từ trung tâm thành phố về khu vực Đồ Sơn luôn là điểm nhấn được runner mong chờ, vừa có cảnh quan đẹp, vừa là đoạn đường lý tưởng để bứt phá thành tích cá nhân. Vì vậy VnExpress Marathon Hải Phòng sẽ giữ nguyên tinh thần và đặc trưng của cung đường này, đồng thời thực hiện một số điều chỉnh kỹ thuật nhỏ để tối ưu khả năng vận hành khi mật độ người tham gia tăng cao.

Các thay đổi chủ yếu tập trung vào làn di chuyển, khu vực quay đầu, và điểm tiếp sức nhằm đảm bảo đường chạy luôn thông thoáng, an toàn và mượt mà cho nhóm chạy dài. "Chúng tôi muốn runner vừa có không gian trải nghiệm đẹp, vừa yên tâm về an toàn vận hành", ông nói.

Lực lượng chức năng có mặt tại các điểm giao cắt tại giải năm ngoái. Ảnh: VnExpress Marathon

Năm nay, cả hai nhóm 21km và 42km đều tăng số lượng đáng kể, tạo áp lực lớn lên khâu phân luồng. Ban tổ chức áp dụng hình thức chia wave xuất phát theo thành tích dự kiến, giúp giảm giao cắt giữa các nhóm tốc độ khác nhau. Hệ thống rào chắn mềm, biển chỉ dẫn và vật tư phân luồng cũng được bổ sung để đảm bảo vận động viên có không gian di chuyển tối ưu.

"Ban tổ chức không chỉ hướng tới đủ chỗ để chạy, mà là đảm bảo mỗi người đều có trải nghiệm trọn vẹn", đại diện ban tổ chức nhấn mạnh. Ngoài lực lượng chuyên môn, giải còn phối hợp cùng các câu lạc bộ chạy địa phương để bố trí điểm cổ vũ, tiếp sức tinh thần dọc đường, góp phần tạo nên không khí sôi động trong ngày thi đấu.

Hiện VnExpress Marathon Hải Phòng mở đăng ký giai đoạn Late, kéo dài đến hết ngày 2/12.

Lan Anh