VM Hải Phòng có thể đóng 42km sớm vì VĐV tăng đột biến

Số lượng VĐV 42km VnExpress Marathon Hải Phòng 2025 tăng đột biến, lần đầu vượt 21km, buộc Ban tổ chức cân nhắc đóng đăng ký sớm cự ly này.

Theo Ban tổ chức, tính đến hết ngày 22/10 - thời điểm kết thúc giai đoạn bán vé Regular, tổng số vận động viên vượt mốc 10.000 người. Cụ thể, 5km có hơn 1.300 VĐV (12%), 10km gần 1.600 (16%), 21km hơn 3.500 (33%) và 42km gần 4.000 (38%).

Hứa Thuận Long và Kento Kabashima so kè trên đường chạy 42km VM Hải Phòng 2024. Ảnh: VnExpress Marathon

Đây là lần đầu tiên trong hệ thống VnExpress Marathon, số người chọn full marathon vượt nhóm bán marathon. Ở Việt Nam, các giải lớn thường có nhiều runner ở 10km hoặc 21km, trong khi 42km đòi hỏi thể lực và kinh nghiệm nên ít người đăng ký.

Ví dụ, Techcombank HCMC Marathon 2023 có gần 15.000 người đăng ký, nhưng chỉ khoảng 2.000 vận động viên chạy 42km; năm 2024, số người tham dự tăng lên 18.000 nhưng chỉ 2.800 chọn cự ly này. Long Biên Marathon 2023 có khoảng 15.000 vận động viên, trong đó 5.000 chạy full marathon - mức hiếm của phong trào trong nước.

Tại VM Hải Phòng mùa đầu tiên, khoảng 1.500 runner đăng ký 42km trong tổng số 11.000 người; mùa thứ hai hơn 2.000 trên 10.000 người. Việc mùa thứ ba tăng đột biến, dù chưa hết giai đoạn bán bib, được cho đến từ nhiều yếu tố thuận lợi.

"Xu hướng chọn full marathon tại Hải Phòng tăng mạnh nhờ hiệu ứng từ các mùa trước, điều kiện thời tiết mát, độ cao trung bình thấp và đường chạy bằng phẳng", đại diện Ban tổ chức cho biết.

Cung đường 42km kéo dài từ trung tâm thành phố đến khu vực Đồ Sơn, có nhiều đoạn thẳng dài, giúp vận động viên duy trì nhịp độ ổn định và cải thiện thành tích cá nhân. Năm 2023, giải ghi nhận 82 người đạt sub3 (chạy dưới 3 giờ), đến năm 2024 con số tăng lên 90 - mức cao nhất trong các giải tại Việt Nam. Sub3 là mốc mà chỉ khoảng 2% runner trên thế giới đạt được.

Thời tiết tháng 12 ở miền Bắc thường lạnh sâu, tạo điều kiện lý tưởng để chinh phục cự ly dài. Nhờ đó, VM Hải Phòng được runner gọi là "cung đường của những PR"

Tuy nhiên, lượng đăng ký 42km tăng nhanh cũng đòi hỏi công tác tổ chức phải nâng cấp tương xứng. Ban tổ chức đang xem xét đóng cổng cự ly sớm hơn dự kiến, đồng thời cam kết tăng cường hệ thống trạm tiếp nước - y tế và xe trung chuyển tại khu vực đích Đồ Sơn để bảo đảm an toàn và trải nghiệm tốt nhất cho runner.

"Chúng tôi đang làm việc với địa phương để triển khai các phương án nâng cấp này, đảm bảo tất cả runner có trải nghiệm tốt nhất trên 'cung đường PR' vào cuối năm. Trong trường hợp không thể đáp ứng số lượng quá đông, cự ly 42km có thể đóng đăng ký sớm để đảm bảo chất lượng vận hành", đại diện BTC nói.

Hiện VnExpress Marathon Hải Phòng mở đăng ký giai đoạn Late, kéo dài đến hết ngày 2/12. Runner muốn trải nghiệm "cung đường của những PR" đăng ký tại đây.

Lan Anh