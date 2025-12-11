VnExpress Marathon Hải Phòng 2025 điều chỉnh giờ xuất phát

VnExpress Marathon Hải Phòng điều chỉnh giờ xuất phát sớm hơn 30 phút và rút ngắn COT ở mùa 2025, trong khi cấu trúc cung đường giữ như năm trước.

Giải diễn ra rạng sáng 21/12. Cự ly 42km xuất phát đầu tiên lúc 2h30, sớm hơn 30 phút so với năm 2024. COT (thời gian đóng đường) cũng rút xuống còn 6 tiếng thay vì 6 tiếng 30 phút. Ban tổ chức bố trí năm mốc COT tại km số 5, 15, 21, 32 và 40, tương ứng với thời gian từ lúc xuất phát lần lượt là 1 tiếng 25 phút, 2 tiếng 55 phút, 3 tiếng 50 phút, 4 tiếng 55 phút và 6 tiếng.

Ở cự ly 21km, runner xuất phát lúc 3h30 và cần hoàn thành trước 7h. Hai điểm COT tại khu vực Lê Hồng Phong – Trung Hành và Thế Lữ – Cao Thắng giữ nguyên như mùa 2024. Cự ly 10km xuất phát lúc 5h30, đóng đường lúc 7h30 với một điểm COT ở mốc 7h10. Cự ly 5km xuất phát lúc 6h30 và đóng đường lúc 7h45.

Theo ban tổ chức, quyết định điều chỉnh giờ xuất phát dựa trên quy mô VĐV tăng mạnh ở tất cả cự ly năm nay. Việc nới rộng khoảng cách xuất phát giữa các nhóm giúp giảm mật độ runner trên đường, bảo đảm an toàn và tránh ùn ứ tại các đoạn đường hẹp. Điều chỉnh này cũng nhằm bảo đảm giao thông, khi nhiều tuyến đường thuộc cung 42km là trục huyết mạch của thành phố trong buổi sáng.

"Nhiều tuyến đường của cự ly 42km nằm trên các trục giao thông quan trọng của Hải Phòng. Việc đóng đường đua sớm (trước 8h30) thể hiện cam kết của giải nhằm nhanh chóng trả lại sự thông thoáng cho giao thông thành phố, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến nhịp sống buổi sáng của người dân", đại diện ban tổ chức cho biết.

Đoàn Thu Hằng đua với runner Mỹ Mary Brooke Connarcher tại VnExpress Marathon Hải Phòng 2024. Ảnh: VnExpress Marathon

Ngoài yếu tố giao thông, khung giờ xuất phát sớm mang lại lợi thế chuyên môn. Trong tiết trời se lạnh của tháng 12 miền Bắc, runner có thể duy trì thân nhiệt ổn định, giảm mất nước và giữ nhịp tim tốt hơn, từ đó tăng cơ hội đạt mục tiêu phá kỷ lục cá nhân (PR). Việc hoàn thành cuộc đua trước 8h30 cũng giúp vận động viên có thêm thời gian nghỉ ngơi và trải nghiệm ẩm thực, du lịch tại Hải Phòng trong ngày Chủ nhật.

Cấu trúc cung đường của cả bốn cự ly không có nhiều thay đổi. Tất cả cự ly xuất phát tại vườn hoa Nhà Kèn và về đích tại vườn hoa Kim Đồng trên trục đường Trần Hưng Đạo. Riêng cự ly 42km sẽ chạy về Đồ Sơn và có xe buýt của ban tổ chức đưa về lại khu xuất phát. Thiết kế tổng thể của cung đường VnExpress Marathon Hải Phòng được đánh giá cao hai mùa trước. Việc không có thay đổi về độ dốc, lộ trình... giúp runner dễ tính toán chiến thuật.

Số trạm nước tăng lên 22 điểm, nhiều hơn hai điểm so với năm ngoái. Mật độ trạm được tăng cường ở nửa sau cung đường 42km, đoạn gần Đồ Sơn, nhằm hỗ trợ runner duy trì thể lực. Các trạm y tế, vệ sinh được bố trí xen kẽ theo chuẩn hệ thống VnExpress Marathon. Từng cung đường đều có mã QR dẫn đến file GPX để runner tải về nghiên cứu trước.

VnExpress Marathon Hải Phòng 2025 diễn ra ngày 21/12, quy tụ hơn 14.000 VĐV, trong đó có 5.000 người đăng ký 42km. Mọi thông tin về cung đường, địa điểm tổ chức, lưu ý dành cho VĐV sẽ được cập nhật trên fanpage và website của giải trong thời gian tới.

Lan Anh