VM Green Paradise Cần Giờ công bố cung đường xanh nhất hệ thống

VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ giới thiệu cung đường 4 cự ly, với điểm nhấn là trục Rừng Sác và các mảng xanh trải dọc lộ trình

Theo thông tin từ ban tổ chức, toàn bộ 4 cự ly 5, 10, 21 và 42km đều xuất phát và về đích tại Đại lộ Thời Đại, khu Vịnh Tiên thuộc siêu đô thị sinh thái Vinhomes Green Paradise quy mô 2.870 ha.

Yếu tố xanh là điểm nhấn xuyên suốt trong thiết kế cung đường năm nay. Ở hai cự ly dài, runner sẽ sải bước qua những tuyến đường mang đậm dấu ấn sinh thái của địa phương. Với 21km, VĐV băng qua đường Thạnh Thới trước khi tiến vào trục Rừng Sác, rồi quay trở lại nội khu để về đích. Ở cự ly 42km, runner đi qua tuyến Duyên Hải ở nửa đầu hành trình, sau đó tiếp tục vào Rừng Sác trước khi trở lại nội khu để hoàn tất đường đua.

"Việc phần lớn lộ trình gắn với không gian xanh, mảng rừng ngập mặn và các trục đường thoáng đãng được kỳ vọng sẽ mang đến cho VĐV cảm giác gần gũi thiên nhiên, dễ chịu hơn về mặt thể chất, đồng thời tạo thêm cảm hứng trong suốt hành trình chinh phục", đại diện ban tổ chức chia sẻ.

Cũng theo ban tổ chức, một điểm cộng khác của cung đường là địa hình gần như bằng phẳng. Độ cao toàn tuyến so với mực nước biển chỉ dao động dưới 20m, trong khi số lượng khúc cua cũng rất ít. Thiết kế này giúp runner duy trì nhịp độ ổn định hơn, hạn chế mất sức vì phải đổi hướng liên tục, đồng thời tạo lợi thế cho cả nhóm muốn chinh phục thành tích lẫn những người ưu tiên trải nghiệm.

Đường Rừng Sác là điểm nhấn của cung đường 21 và 42km VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ. Ảnh: Thanh Tùng

Ở nhóm cự ly ngắn, đường chạy được thiết kế chủ yếu trong nội khu dự án Vinhomes Green Paradise. Cự ly 5km xuất phát trên Đại lộ Thời Đại, chạy thẳng 2,5km rồi quay đầu theo đúng lộ trình để về đích tại điểm xuất phát. Cự ly 10km có cấu trúc tương tự, với đoạn thẳng 5km trước khi quay đầu trở lại nội khu.

Điểm đặc biệt của nhóm cự ly này nằm ở không gian ven biển thoáng rộng, mật độ cây xanh lớn và gió mát tự nhiên trong phần lớn thời gian thi đấu. Kết hợp với mặt đường bằng phẳng, hai cự ly 5km và 10km rất phù hợp cho người mới làm quen race, các gia đình muốn tận hưởng không khí sự kiện, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho những runner muốn bứt tốc hướng tới kỷ lục cá nhân.

Khung giờ thi đấu năm nay cũng được tính toán để tối ưu trải nghiệm cho VĐV. Cụ thể, 42km xuất phát lúc 4h, 21km lúc 5h, 10km lúc 6h và 5km lúc 6h15. Thời gian đóng đường dự kiến lần lượt là 10h30 với marathon, 8h30 với bán marathon, 8h với 10km và 7h30 với 5km.

Việc bố trí giờ xuất phát muộn hơn so với một số giải trong hệ thống nhằm giúp runner chủ động thời gian di chuyển đến Cần Giờ, nơi có đặc thù qua phà. Đồng thời, cách sắp xếp này giúp VĐV tận dụng tốt hơn ánh sáng tự nhiên trên những đoạn đường chưa có hệ thống chiếu sáng hoàn chỉnh, yên tâm thi đấu và tận hưởng trọn vẹn không gian xanh.

Việc hiện diện tại Cần Giờ cho thấy định hướng mở rộng của hệ thống VnExpress Marathon tới những điểm đến giàu bản sắc và khác biệt. Cần Giờ mang đến cho runner cơ hội sải bước giữa không gian sinh thái đặc trưng, nơi yếu tố xanh không chỉ xuất hiện ở cảnh quan mà còn trở thành tinh thần xuyên suốt của giải chạy.

Hải Long