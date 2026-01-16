VnExpress Marathon All-Star 2026 treo thưởng 100 triệu đồng cho nhà vô địch

VnExpress Marathon All-Star 2026 tiếp tục trao 100 triệu đồng tiền mặt cho nhà vô địch nam và nữ cự ly 42km - mức cao nhất Việt Nam.

Bước sang năm thứ hai tổ chức, VnExpress Marathon All-Star tiếp tục theo đuổi mô hình giải tuyển chọn, đặt trọng tâm vào thành tích và các tiêu chí chuyên môn. Mức thưởng 100 triệu đồng được duy trì nhằm thu hút các vận động viên elite trong nước và quốc tế, đồng thời giữ chất lượng cạnh tranh của cuộc đua.

Kennedy Njogu Muhia (Kenya) vô địch mùa giải 2025 với thành tích 2 tiếng 16 phút 52 giây. Ảnh: VnExpress Marathon

Ở mùa trước, Kennedy Njogu Muhia (Kenya) vô địch cự ly 42km với thành tích 2 tiếng 16 phút 52 giây - thông số marathon tốt nhất từng đạt ở Việt Nam thời điểm đó. Ở nội dung nữ, Phạm Thị Hồng Lê đạt thành tích cá nhân tốt nhất 2 tiếng 44 phút. Ban tổ chức kỳ vọng điều kiện thi đấu năm nay tiếp tục tạo cơ hội để các VĐV hướng tới những cột mốc cao hơn.

Bên cạnh giải vô địch, ban tổ chức dự kiến trao thêm tiền thưởng và hiện vật cho các runner đạt thứ hạng cao ở hai cự ly 21km và 42km. Cơ cấu giải thưởng chi tiết sẽ được công bố sau.

"All-Star không chỉ là một cuộc đua, mà là nơi ghi nhận thực lực và sự chuẩn bị nghiêm túc. Giải thưởng này nhằm khích lệ các runner tập luyện bài bản và cạnh tranh sòng phẳng", đại diện ban tổ chức cho biết.

VnExpress Marathon All-Star được tổ chức theo mô hình các giải marathon lớn, áp chuẩn đầu vào và ưu tiên môi trường thi đấu thành tích cao. Giải diễn ra đầu tháng Hai, giai đoạn lạnh và khô nhất miền Bắc, với nền nhiệt 12-20 độ C, phù hợp cho marathon.

Cung đường tại Hòa Lạc (Hà Nội), được nhiều runner gọi là "ngôi đền tốc độ", có độ dốc thấp, mặt nhựa tốt, ít cua gắt và được khóa hoàn toàn. VĐV xuất phát theo wave, cùng hệ thống trạm nước, gel và điện giải bố trí dày nhằm hỗ trợ chạy tốc độ cao.

Để có tấm vé dự giải, VĐV nam cần hoàn thành 42km dưới 4 tiếng hoặc 21km dưới 2 tiếngtiếng; VĐV nữ là dưới 5 tiếng full marathon hoặc dưới 2 tiếng 30 phút half marathon.

Hải Long