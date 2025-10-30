VnExpress Marathon All-Star 2026 mở đăng ký, thêm Bib trải nghiệm

Giải chạy áp chuẩn đầu vào duy nhất Việt Nam mở đăng ký mùa hai ngày 30/10, bổ sung hạng mục Bib trải nghiệm và ưu đãi dành cho runner từng dự mùa 2025.

Giải diễn ra ngày 25/1/2026, mở ghi danh từ 30/10. Giá Bib công bố lần lượt là 850.000 đồng cho cự ly 21km và 1,15 triệu đồng cho cự ly 42km. Năm 2026, VnExpress Marathon (VM) All-Star tiếp tục áp chuẩn thành tích đầu vào. VĐV nam cần có thành tích 42km dưới 4 tiếng, 21km dưới 2 tiếng. VĐV nữ là dưới 5 tiếng full marathon và dưới 2 tiếng 20 phút half marathon.

VĐV tham dự VM All-Star mùa 1 chuẩn bị xuất phát ở khu công nghệ cao Hòa Lạc. Ảnh: VnExpress Marathon

Đồng thời, giải mở cơ hội tham gia cho cộng đồng qua việc ra mắt hạng mục Bib trải nghiệm, số lượng giới hạn 100 suất mỗi cự ly. VĐV mua Bib này không được yêu cầu phải đạt chuẩn đầu vào. Giá Bib trải nghiệm lần lượt là 1,1 triệu đồng cho 21km và 1,5 triệu đồng cho 42km.

Những người sở hữu Bib trải nghiệm được hưởng quyền lợi tương đương, từ dịch vụ hậu cần, ghi nhận thành tích đến tham gia các hoạt động bên lề. Ban tổ chức khẳng định việc mở hạng mục mới không ảnh hưởng đến tính chuyên môn của giải, bởi các mốc giới hạn thời gian (COT) vẫn được giữ nguyên.

Chương trình ưu đãi 10% được triển khai dành riêng cho runner từng dự VM All-Star 2025. Mã ưu đãi được gửi qua email đã đăng ký và có thể sử dụng trực tiếp khi thanh toán. Chính sách áp dụng cho cả hai hạng mục vé chính thức và trải nghiệm.

Để đăng ký, VĐV truy cập website. Với nhóm đăng ký chính thức, ban tổ chức sẽ xét duyệt thành tích và phản hồi qua email trong vòng 24 giờ. Với nhóm trải nghiệm, người tham gia có thể hoàn tất đăng ký trực tiếp trên hệ thống mà không cần xét duyệt thành tích.

Kennedy Njogu Muhia (Kenya) vô địch giải năm ngoái với thành tích 2 giờ 16 phút 52 giây. Ảnh: VnExpress Marathon

Kể từ giải này, VnExpress Marathon cũng giới thiệu hạng mục Signature Bib, cho phép runner tự chọn số Bib theo ý muốn. Đây là sáng kiến mới áp dụng trên toàn hệ thống VnExpress Marathon 2026. Mỗi số Bib là duy nhất, gắn liền với kỷ niệm, ngày sinh, mục tiêu hoặc con số mang ý nghĩa cá nhân đối với người chạy.

VnExpress Marathon All-Star là một trong những giải chạy có điều kiện thích hợp nhất để runner phá giới hạn thành tích. Cung đường được khoá 100% ở Khu công nghệ cao Hoà Lạc (Hà Nội) được mệnh danh là "Ngôi đền tốc độ" của marathon Việt Nam.

Mùa trước chứng kiến Kenedy Njogu (Kenya) lập kỷ lục marathon mới tại Việt Nam với thành tích 2:16:52. Ở nhóm nữ, Phạm Thị Hồng Lệ đạt PR 2:44:00, phá sâu kỷ lục cá nhân hơn 2 phút. Với thời tiết dưới 20 độ C, giải năm 2026 được kỳ vọng tiếp tục là nơi các vận động viên bứt phá thành tích cá nhân.

Đây cũng là một trong những sự kiện chạy bộ có giải thưởng cao nhất Việt Nam. Năm ngoái, nhà vô địch 42km nhận 100 triệu đồng tiền mặt, đi kèm hiện vật từ các nhà tài trợ.

Lan Anh