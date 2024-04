Vivienne - con gái út của Angelina Jolie và Brad Pitt

Vivienne Jolie-Pitt, 15 tuổi, được nhận xét giống Angelina Jolie và chị gái Shiloh, học tiếng Ả Rập từ nhỏ, hiện làm trợ lý cho mẹ.

Hôm 6/4, paparazzi chụp được khoảnh khắc con gái út của Angelina Jolie vui vẻ dạo phố, mua sắm cùng mẹ. Loạt ảnh mới nhất cho thấy Vivienne đã trưởng thành, ra dáng thiếu nữ ở tuổi 15, cao gần bằng Angelina Jolie. Tương tự chị gái Shiloh, cô thừa hưởng màu tóc vàng nâu và gò má của mẹ.

Vivienne dạo phố cùng mẹ tại New York vào ngày 6/4. Ảnh: TheImageDirect

Vivienne Marcheline Jolie-Pitt sinh năm 2008 tại thành phố Nice (Pháp), có anh trai sinh đôi là Knox Léon. People cho biết tên đệm "Marcheline" của Vivienne được đặt theo nghệ danh tiếng Pháp của bà ngoại quá cố - diễn viên Marcheline Jolie. "Vivienne" cũng là biến thể tiếng Anh của từ "Vivian" trong tiếng Pháp, mang nghĩa "sự sống".

Khi Vivienne và Knox chào đời, tạp chí People và Hello! đã mua bộ ảnh của cặp song sinh với giá 14 triệu USD. Tính đến hiện tại, chưa có bức hình em bé nào được bán cao hơn con số này. Angelina và Brad quyên góp số tiền cho các quỹ từ thiện.

Theo tạp chí Life & Style, Vivienne du lịch khắp thế giới cùng gia đình, vui chơi tại điền trang Chateau Miraval (Pháp) trước khi bố mẹ ly hôn. People cho biết Vivienne có cuộc sống khá kín đáo trước giới truyền thông. Cô và các anh chị học tại nhà với gia sư. Angelina Jolie nói với The Independent năm 2011, cô không đánh giá cao hệ thống giáo dục của trường học. Sao Eternals cho rằng cách dạy truyền thống không phù hợp với lối sống hay xuất ngoại của đại gia đình.

Vivienne và mẹ tại sân bay JFK (New York) hồi tháng 9/2023. Ảnh: TheImageDirect

Phỏng vấn với Newsweek năm 2016, Angelina Jolie cho biết Vivienne học tiếng Ả Rập lúc tám tuổi. Anh chị của Vivienne cũng bắt đầu học thứ tiếng khác từ khi còn nhỏ. The List nhận định Vivienne và các anh chị hứng thú học ngôn ngữ mới nhờ đam mê du lịch, thích khám phá nhiều nền văn hóa khác nhau của mẹ.

Bên cạnh đó, Vivienne cũng tham gia hoạt động từ thiện. Năm 2019, cô cùng mẹ, Knox, Shiloh và Zahara bán thức ăn cho chó tại công viên Silver Lake (Los Angeles) nhằm quyên góp cho quỹ cứu hộ động vật Hope for Paws.

Trong cuộc phỏng vấn với People năm 2019, Angelina Jolie cho biết các con sẽ nối nghiệp mình trở thành những nhà hoạt động nhân đạo, không có ý định làm diễn viên. Dù vậy, Vivienne vẫn có cơ hội bén duyên với điện ảnh từ khi còn nhỏ, tham dự nhiều sự kiện thảm đỏ cùng mẹ.

Cô từng xuất hiện trong Maleficent (2014), đóng công chúa Aurora lúc nhỏ. Angelina Jolie nói với Collider sở dĩ nhà sản xuất chọn Vivienne vì cô là đứa trẻ duy nhất không sợ hãi và khóc lóc trước tạo hình Tiên Hắc Ám. Theo TMZ, Vivienne nhận 3.000 USD mỗi tuần trong quá trình quay phim. Năm 2016, cô tham gia lồng tiếng phim Kungfu Panda 3 với mẹ và anh trai sinh đôi.

Angelina Jolie dạo phố cùng con gái út Trích đoạn "Maleficent" có sự tham gia của Vivienne lúc năm tuổi. Video: Walt Disney Studio

Những năm gần đây, Vivienne cùng mẹ gặp gỡ các diễn viên Broadway, làm trợ lý cho Jolie trong dự án nhạc kịch The Outsiders sắp ra mắt vào ngày 11/4. Kịch bản chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nhà văn S.E Hinton. Theo Hello Magazine, Angelina Jolie cho biết chính Vivienne là người truyền cảm hứng cho cô sản xuất vở kịch sau khi hai mẹ con thưởng thức buổi biểu diễn tại nhà hát La Jolla Playhouse (San Diego) năm 2023. Vivienne thuyết phục mẹ gặp tác giả S.E Hinton, 75 tuổi, người viết tiểu thuyết The Outsiders ở tuổi 16.

Vivienne (ngồi bên trái) và Angelina Jolie chụp ảnh cùng dàn diễn viên "The Outsiders" vào ngày 3/4. Ảnh: WireImage

Từ khi bố mẹ ly hôn năm 2016, Vivienne và Knox sống tại Los Angeles dưới sự giám hộ và nuôi dưỡng của Angelina Jolie theo quyết định của tòa án, do chưa đủ 18 tuổi. Brad Pitt vẫn được quyền thăm con. Khác với anh chị, Vivienne và Knox chưa bày tỏ lập trường về vụ ly hôn của bố mẹ. Một số nguồn tin cho rằng Shiloh - người sẽ tròn 18 tuổi vào ngày 27/5 - muốn chuyển tới sống cùng bố khi đủ tuổi trưởng thành.

Phương Thảo