Angelina Jolie dạo phố cùng con gái út

MỹMinh tinh Angelina Jolie dành cuối tuần đi mua sắm cùng con gái út Vivienne Jolie-Pitt, 15 tuổi, tại New York.

Theo Page Six, hai mẹ con Angelina Jolie diện trang phục thoải mái, đơn giản trong buổi mua sắm cuối tuần tại Manhattan, hôm 6/4. Angelina Jolie mặc áo khoác dài màu đen phối với quần ống rộng và áo ren cùng màu. Trái ngược phong cách thanh lịch của mẹ, Vivienne chọn sweater cùng quần jean xắn gấu đơn giản. Hai mẹ con cười đùa thoải mái trên phố.

Angelina Jolie và con gái út Vivienne Jolie-Pitt. Ảnh: TheImageDirect

Vivienne và mẹ có mối quan hệ thân thiết, thường góp mặt trong nhiều hoạt động liên quan đến phim ảnh cùng nhau. Trước đó, hai mẹ con tham dự buổi xem trước vở nhạc kịch The Outsiders do Jolie sản xuất vào hôm 3/4.

Phỏng vấn với People ngày 4/4, Angelina Jolie cho biết cô sản xuất dự án vì được truyền cảm hứng sau khi biểu diễn cùng con gái út trong vở La Jolla Playhouse năm 2023. Cô nói đó là điều làm nên sự gắn kết của hai mẹ con.

Theo Page Six, Angelina Jolie đã thuê Vivienne làm trợ lý tình nguyện cho The Outsiders. Sao Maleficent nhận xét con gái suy nghĩ rất thấu đáo và nghiêm túc với công việc. Cô so sánh Vivienne với mẹ của mình, diễn viên Marcheline Bertrand, đã mất vào năm 2007. "Viv khiến tôi nhớ đến mẹ. Bà ấy không bao giờ cố gắng trở thành tâm điểm của sự chú ý, thay vào đó, mẹ tôi chỉ hỗ trợ người khác sáng tạo", cô nói.

Vivienne Jolie-Pitt trong trang phục thoải mái hợp tuổi. Ảnh: TheImageDirect.com

Vivienne Jolie-Pitt, sinh năm 2008, là con gái út của Angelina Jolie và Brad Pitt. Cô có anh trai sinh đôi là Knox Jolie-Pitt. Vivienne từng xuất hiện trong Maleficent (2014) khi cô năm tuổi, trong vai công chúa Aurora lúc nhỏ. Những năm gần đây, Vivienne thường cùng Jolie gặp gỡ các đoàn phim và hỗ trợ mẹ trong một vài dự án.

Angelina Jolie, 49 tuổi, và Brad Pitt, 61 tuổi, có sáu con chung, gồm ba con nuôi và ba con ruột. Năm 2016, Jolie đệ đơn ly hôn vì những mâu thuẫn không thể giải quyết. Cả hai đều giành quyền nuôi con nhưng Brad Pitt thua cuộc. Hiện cặp sao gây chú ý với cuộc chiến pháp lý liên quan đến vườn nho Château Miraval. Đây là nơi Jolie và Pitt đã tổ chức đám cưới vào năm 2014 cũng như dành nhiều thời gian cùng các con.

Angelina Jolie dạo phố cùng con gái út Đoạn trích phim "Maleficent" có sự xuất hiện của Vivienne. Video: Walt Disney Studio

Phương Thảo (theo Page Six)