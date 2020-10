Tường An CookingOil Nutri Plus được tăng cường vitamin A 10.000 IU trong 100 gram dầu, nhờ đó có thể hỗ trợ tăng cường sức đề kháng. Vitamin D, E tự nhiên trong dầu cũng góp phần nâng cao sức khỏe cho các thành viên trong gia đình.



Đại diện thương hiệu cho biết, kế thừa những đặc điểm riêng biệt và cũng là thế mạnh của các sản phẩm của Tường An, Tường An CookingOil Nutri Plus ra đời với 100% nguyên liệu tự nhiên, không cholesterol, không chất bảo quản, không trans fat và không chất tạo màu. Với hành trình hơn 42 năm đi cùng hàng triệu gia đình Việt, Tường An không chỉ gắn kết các thành viên thông qua bữa ăn mà còn mong muốn hỗ trợ bảo vệ sức khỏe cho người Việt.

Theo báo cáo đánh giá của Vietnam Report năm 2020 (VNR), công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An nằm trong top 10 Công ty thực phẩm uy tín năm 2020 (nhóm ngành thực phẩm đóng gói, gia vị, dầu ăn) được người tiêu dùng lựa chọn nhiều nhất năm 2020. Bên cạnh chất lượng, khảo sát cho thấy, uy tín thương hiệu là một trong những yếu tố hàng đầu khi người tiêu dùng quyết định chọn mua các sản phẩm thực phẩm. Xem thêm tại đây.