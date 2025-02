Vinicius móc mỉa CĐV Man City

Tây Ban NhaTiền đạo Vinicius đáp trả vụ bị CĐV Man City châm chọc từ lượt đi, sau khi cùng Real thắng 3-1 ở lượt về vòng play-off Champions League.

Ở lượt đi trên sân Etihad tối 11/2, CĐV chủ nhà trưng biểu ngữ mang tên bài hát của ban nhạc Oasis "Stop Crying Your Heart Out" (Khóc ít thôi), kèm ảnh Rodri hôn Quả Bóng Vàng 2024. Tiền vệ Tây Ban Nha cũng thích thú và lấy điện thoại chụp ảnh biểu ngữ này.

CĐV Man City giương cao biểu ngữ châm chọc Vinicius về Quả Bóng Vàng trên sân Etihad tối 11/2. Ảnh: Sky Sports

Đây là sản phẩm của "We Are 1984" - nhóm CĐV lớn nhất của Man City. Biểu ngữ khuyên các thành viên Real bớt phàn nàn về thất bại của Vinicius trước Rodri ở cuộc đua giải thưởng cá nhân của tạp chí France Football mùa trước. Khi đó, tiền vệ của Man City về nhất với 1.170 điểm, còn Vinicius về thứ hai với 1.129 điểm.

Sau trận thắng 3-1 ở lượt về tại Bernabeu, Vinicius có thông điệp đáp trả. "Okay, okay, okay", tiền đạo Brazil đăng trên mạng xã hội X cùng biểu tượng cảm xúc đang khóc. Bài đăng nhận được hơn 400.000 lượt thích, gần 10.000 bình luận và hơn 46.000 lượt dẫn lại sau nửa ngày đăng tải.

Thông điệp đáp trả CĐV Man City của Vinicius trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

Ở lượt đi, Vinicius thi đấu thăng hoa trước những khiêu khích của người hâm mộ Man City. Tiền đạo Brazil dứt điểm khiến Ederson không thể bắt dính, rồi Brahim Diaz đá bồi chéo góc quân bình tỷ số 2-2 trước khi kiến tạo để Jude Bellingham sút vào khung thành trống ở phút bù thứ hai, hoàn tất màn ngược dòng tại Etihad.

Đến màn tái đấu tại Tây Ban Nha hôm 19/2, Kylian Mbappe tỏa sáng với hat-trick giúp Real thắng 3-1 và đi tiếp với tổng tỷ số 6-3. Đội bóng hoàng gia sẽ gặp Atletico Madrid hoặc Leverkusen ở vòng 1/8 Champions League.

HLV Pep Guardiola phản ứng trong trận Man City thua Real 1-3 ở lượt về vòng play-off Champions League tối 19/2. Ảnh: Reuters

Trong chiến thắng 3-1 tại Bernabeu, nhiều CĐV Real đã hô vang chế giễu Pep Guardiola - HLV từng dẫn dắt đại kình địch Barca. "Ồ, Guardiola, trông ông gầy quá. Đầu tiên là do thuốc. Hôm nay ông có thể thấy điều đó ở Chueca", nhóm CĐV đồng thanh hô khi Real dẫn 2-0.

Chueca là một quận ở Madrid, được biết đến là trung tâm văn hóa đồng tính của thành phố, nhưng từ này cũng có thể có nghĩa kép, vì nó có thể là tiếng lóng để mô tả ai đó là "gian dối".

Theo báo Tây Ban Nha Marca, thông điệp này có ẩn ý kỳ thị người đồng tính, và nhắm vào sóng gió hôn nhân của Guardiola. HLV Tây Ban Nha và vợ Cristina Serra vừa ly hôn sau hơn 30 năm gắn bó, được cho là vì ông đặt công việc lên trên quan hệ vợ chồng.

Khi Mbappe hoàn tất hat-trick và nâng tỷ số lên 3-0, nhiều CĐV tiếp tục hô vang "Guardiola, hãy ở lại". Khi được hỏi về lời chế giễu này ở buổi họp báo sau trận, HLV 54 tuổi đáp ngắn gọn: "Vâng, tôi muốn tiếp tục".

Hồng Duy