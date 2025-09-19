VinFast VF 7 vào top 3 xe bán chạy phân khúc CUV cỡ C

8 tháng đầu 2025, doanh số VF 7 vượt các đối thủ chạy máy xăng như Honda CR-V, Hyundai Tucson và chỉ xếp dưới Mazda CX-5, Ford Territory.

Ảnh hưởng của VinFast đang dần len lỏi vào hầu hết phân khúc có doanh số cao hàng đầu thị trường. Bên cạnh những mẫu xe ăn khách như VF 3, VF 5 và VF 6, hãng có thêm VF 7 góp mặt ở nhóm bán chạy nhất dòng crossover (CUV) cỡ C.

Bên dưới hai vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng doanh số của Mazda CX-5 và Ford Territory là VinFast VF 7. Mẫu xe nhà VinFast bán 718 xe trong tháng 8, nâng tổng số tích lũy từ đầu năm lên gần 5.100 xe. Con số này nhỉnh hơn đôi chút so với Hyundai Tucson và Honda CR-V.

Trong phân khúc, VF 7 là mẫu xe thuần điện duy nhất công bố số liệu bán hàng. So với các đối thủ đa số có từ 4 phiên bản trở lên, VinFast VF 7 chỉ có hai bản cho khách lựa chọn.

Điểm mạnh của VF 7 là hiệu suất vận hành của môtơ điện vượt trội động cơ đốt trong, tiện nghi phong phú và chi phí lăn bánh tối ưu nhờ hưởng ưu đãi miễn lệ phí trước bạ của chính phủ. Hạn chế phần nào của xe nằm ở khoản sạc, bao gồm mạng lưới và thời gian sạc chưa tiện dụng như xe xăng.

VF 7 lăn bánh tại một khu đô thị ở TP HCM. Ảnh: Phạm Trung

Ngoài sự xuất hiện của VF 7 làm xáo trộn trật tự phân khúc, các mẫu xe động cơ đốt trong vẫn duy trì thứ hạng thường thấy. CX-5 tiếp tục một mình một ngựa hướng đến ngôi vương doanh số phân khúc khi khoảng cách với Territory gần 3.000 xe sau 8 tháng.

Giá bán thuộc hàng thấp nhất phân khúc, thiết kế hợp gu số đông, đa dạng phiên bản lựa chọn cùng số lượng đại lý rộng khắp, mẫu xe Mazda vẫn là thách thức khó xô đổ cho phần còn lại. Trong khi đó, Ford Territory duy trì vị trí thứ hai với hơn 7.000 xe sau 8 tháng.

Bản nâng cấp giữa chu kỳ của Territory ra mắt hồi tháng 8. Xe có nhiều bổ sung về trang bị và thay đổi phom dáng nhưng giá gần như giữ nguyên. Điều này có thể tạo động lực gia tăng doanh số cho mẫu xe trong phần còn lại của 2025.

Doanh số CR-V trong 8 tháng đầu 2025 tăng 14% so với cùng kỳ 2024 nhưng là không đủ để thay đổi thứ hạng. Mẫu xe Honda bán hơn 3.600 xe, thuộc nhóm ba sản phẩm bán ít nhất phân khúc, bên cạnh Kia Sportage và Mitsubishi Outlander.

Riêng Outlander, các đại lý đang bán nốt những lô xe cuối cùng trước khi đón sản phẩm thay thế - Destinator - vào cuối 2025. Sự xuất hiện của Mitsubishi Destinator đem đến cho khách hàng thêm lựa chọn CUV cấu hình 5+2.

Phân khúc CUV cỡ C còn nhiều mẫu xe khác như BYD Sealion 6, Haval H6, Jaecoo 7, MG HS, Skoda Karoq... nhưng hãng, nhà phân phối không công bố số liệu bán hàng.

Phạm Trung