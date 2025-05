VinFast VF 7 nhận ưu đãi gần 200 triệu đồng

Hãng xe điện Việt Nam áp dụng loạt ưu đãi cho VF 7 gồm tiền mặt và quà tặng, mức cao nhất tương đương 198 triệu đồng.

Ưu đãi cho các dòng xe điện được VinFast triển khai đồng loạt, chia thành các chương trình khác nhau, điểm chung có thể áp dụng cùng lúc tại thời điểm mua xe. Với VF 7 Plus, hãng đưa khuyến mãi tiền mặt trừ trực tiếp 50 triệu đồng vào giá xe, áp dụng cho khách đặt cọc từ 21/4 đến 30/6. Với khách đã đặt cọc trước đó nhưng chưa nhận xe, họ có thể đàm phán và chọn một trong các chính sách có lợi nhất, đến thời điểm đại lý xuất hóa đơn VAT.

VinFast VF 7 trên đường phố. Ảnh: Giang Huy

Nếu chuyển từ xe xăng sang xe điện, chủ xe sẽ được hãng ưu đãi thêm tối đa 75 triệu đồng. Mẫu xe đăng ký biển số tại Hà Nội hoặc TP HCM, sẽ nhận thêm 35 triệu đồng (tích điểm Vpoint) từ chương trình "Vì thủ đô trong xanh" hay "Vì TP HCM trong xanh". Ngoài ra, hãng hỗ trợ quà tặng 18 triệu đồng khi khách hoàn thành mua xe trong tháng 5, theo chương trình "VinFascination – Mùa hè rực rỡ", có thể quy đổi tiền mặt từ ngày 13-31/5. Cuối cùng, chủ xe VF 7 được tặng 2 năm bảo hiểm có thể quy đổi tiền mặt, trị giá 20 triệu đồng.

Trong dải sản phẩm của VinFast, VF 7 là mẫu SUV gây chú ý nhờ được thiết kế bởi Torino Design (Italy) với ngôn ngữ thiết kế "Vũ trụ phi đối xứng", kích thước lớn nhất khi so với các đối thủ cùng phân khúc. Xe có chiều dài cơ sở 2.840 mm. Các kích thước dài, rộng, cao lần lượt 4.545 x 1.890 x 1.635 mm. Ngoại thất VF 7 tạo điểm nhấn với hệ thống đèn nhận diện hình chữ V đặc trưng của VinFast. Các trang bị khác của mẫu SUV điện gồm: trần kính toàn cảnh, nội thất tập trung vào người lái, màn hình cảm ứng cỡ lớn, hệ thống hỗ trợ lái xe ADAS...

Thiết kế khoang nội thất VF 7 hướng về phía người lái. Ảnh: VinFast

VF 7 Plus trang bị hai môtơ điện, cho tổng công suất 349 mã lực, mô-men xoắn 500 Nm, dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Công suất của bản này đưa VF 7 trở thành mẫu xe mạnh nhất phân khúc. Pin cung cấp năng lượng cho môtơ điện trên bản này dung lượng 75,3 kWh, cho quãng đường di chuyển tối đa khoảng 431 km sau mỗi lần sạc đầy (tiêu chuẩn WLTP).

Bản VF 7 Eco trang bị một môtơ điện, công suất 174 mã lực, mô-men xoắn 250 Nm. Bộ pin đi kèm dung lượng 59,6 kWh, cho quãng đường di chuyển tối đa 375 km/lần sạc đầy, theo công bố của hãng.

VinFast VF 7 trong bài đánh giá Car Test do VnExpress tổ chức. Ảnh: Giang Huy

Tại Việt Nam, VinFast VF 7 có ba phiên bản Eco, Plus tiêu chuẩn và Plus nâng cấp, giá lần lượt 799 triệu, 949 triệu và 999 triệu đồng. Nếu muốn tùy chọn trần kính, người dùng cần trả thêm 20 triệu đồng trên hai phiên bản Plus.

Quang Anh