VinFast VF 3 dẫn đầu cuộc đua bán chạy nhất năm 2025

Sau 11 tháng, doanh số 40.660 xe giúp VinFast VF 3 dẫn đầu cuộc đua năm nay, vượt xa mức 32.000 chiếc năm ngoái của VF 5, mẫu xe bán chạy nhất 2024.

Từ đầu năm đến nay, VinFast ghi nhận doanh số VF 3 tăng trưởng ổn định, nhiều tháng là mẫu xe bán chạy nhất thị trường Việt Nam. Một vài thời điểm, vị thế của VF 3 bị "chen chân" bởi các mẫu xe khác của VinFast, nhưng tích lũy doanh số từ đầu năm, đây vẫn là mẫu xe bán chạy nhất thị trường.

VinFast VF 3 tại một đại lý ở Hà Nội. Ảnh: Tuấn Vũ

Cụ thể, tháng 11 VinFast giao 4.655 chiếc VF 3, giúp doanh số từ đầu năm đạt 40.660 chiếc, mức kỷ lục của thị trường ôtô Việt Nam. Theo sau là VF 5, doanh số 3.072 xe trong tháng 11, cộng dồn 38.478 chiếc từ đầu năm, không bao gồm dòng Herio Green – phiên bản tối ưu cho kinh doanh dịch vụ của VF 5. Năm ngoái, mẫu xe bán chạy nhất thị trường Việt Nam là VF 5.

Lũy kế từ đầu năm, VinFast bán 147.540 ôtô điện, phản ánh xu hướng dịch chuyển rõ rệt của thị trường từ xe xăng sang xe thuần điện.

Vô-lăng có thiết kế mới, tích hợp nút đàm thoại rảnh tay. Ảnh: Tuấn Vũ

Ở phiên bản mới nhất, VinFast tăng trang bị cho VF 3, giá bán nhỉnh hơn 3 triệu đồng so với trước đây. Mẫu xe điện đô thị có vô-lăng thiết kế lại, tích hợp nút bấm đàm thoại rảnh tay. Màn hình giải trí 10 inch bổ sung kết nối Apple CarPlay và Android Auto, thuận tiện cho người dùng khi thường xuyên di chuyển trong đô thị.

Đây là lần đầu tiên VF 3 nhận nâng cấp từ khi mở bán hồi tháng 5/2024. Các trang bị khác của xe giữ nguyên, khi dùng pin LFP dung lượng 18,64 kWh, cho tầm hoạt động khoảng 215 km sau mỗi lần sạc. Môtơ công suất 43 mã lực, mô-men xoắn 110 Nm. Hệ dẫn động cầu sau.

Mẫu SUV điện đô thị có nhiều tuỳ chọn màu sắc, dễ di chuyển trong thành phố hàng ngày. Ảnh: Tuấn Vũ

VinFast VF 3 gần như không có đối thủ cùng phân khúc, chỉ có số ít mẫu xe Trung Quốc nhỏ lẻ cạnh tranh nhưng không nổi bật. Mẫu xe điện VinFast thu hút người dùng bởi mức giá rẻ, thiết kế cá tính, phù hợp di chuyển hàng ngày trong đô thị. Phiên bản nâng cấp của VF 3 có giá 302 triệu đồng, đã bao gồm pin và bán ra từ cuối tháng 11.

Dự kiến trong năm nay, VinFast sẽ chính thức bàn giao mẫu xe điện Minio Green, nhỏ hơn và giá rẻ hơn VF 3, dành cho mục đích kinh doanh dịch vụ.

Quang Anh