VinFast tung ưu đãi cho khách mua xe máy điện

Người dùng được tặng 2-4 triệu đồng, trả góp 0% trong 6 tháng và các phần quà khi mua xe máy điện với chương trình ưu đãi của VinFast, từ 26/6 đến 31/8.

Chương trình ưu đãi "Lái xe mới – Bật mode Xanh hứng khởi" của VinFast gồm 2 gói ưu đãi giá và cơ chế trả góp 0%, áp dụng cho khách mua các dòng xe máy điện của hãng.

Cụ thể, người dùng mua Evo 200, Evo 200 Lite và Feliz S sẽ nhận 2 triệu đồng/ xe. Với Klara S2, Vento S và Theon S sẽ nhận 4 triệu đồng/ xe. Mức ưu đãi trên sẽ trừ trực tiếp vào giá bán, áp dụng từ ngày 18/6 đến hết ngày 31/8.

Người dùng trải nghiệm xe máy điện VinFast Evo 200. Ảnh: Ngọc Thành

Với lựa chọn trả góp, hãng áp dụng hình thức trả góp trong thời hạn 6 tháng hoặc 12 tháng, lãi suất 0% trong 6 tháng đầu, áp dụng từ 25/6 đến 31/8. Theo đó, người dùng cần trả trước 30% giá trị xe, nhận thêm 1 triệu đồng nếu mua các dòng Evo 200, Evo 200 Lite, Feliz S và 2 triệu đồng nếu mua Klara S2, Vento S, Theon S. Ngoài ra, từ 1/7 đến 31/8, người mua xe có cơ hội sở hữu các phần quà may mắn trong chương trình rút thăm trúng thưởng, gồm 10 chiếc xe Vento S (trị giá 50 triệu đồng), 20 xe Feliz S (trị giá 27 triệu đồng) và 30 xe Evo 200 (trị giá 18 triệu đồng).

Hiện tại, VinFast cung cấp ra thị trường 5 dòng xe máy điện có giá từ 18 triệu đến 63 triệu đồng, nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng. Các dòng máy máy điện của hãng này sử dụng pin LFP có tầm di chuyển đến hơn 200 km/ lần sạc, theo công bố của hãng. Các công nghệ thông minh tích hợp trên xe gồm: PAAK (Phone As The Key) mở xe bằng ứng dụng trên smartphone không cần chìa khóa; kết nối thông minh HMI tự động chẩn đoán và cảnh báo lỗi; định vị GPS, quản lý hành trình và tự động cập nhật phần mềm thông qua smartphone. Ở một số dòng xe còn có tính năng an toàn cao cấp như hệ thống chống bó cứng phanh ABS.

Xe máy điện VinFast Feliz S. Ảnh: Lương Dũng

"Các dòng xe máy điện VinFast đều được thử nghiệm kỹ lưỡng, có khả năng chống cháy nổ rất cao, tiêu chuẩn chống nước IP67 và chịu được mực nước sâu 0,5 m trong vòng 30 phút", đại diện hãng nói.

Theo VinFast, chương trình "Lái xe mới - Bật mode Xanh hứng khởi" nhằm mở rộng cơ hội sở hữu xe máy điện cho cộng đồng, là hành động thiết thực trong chương trình "Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam" do hãng khởi xướng.

Tuấn Vũ