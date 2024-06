VinFast trưng bày bán tải điện VF Wild tại trường đua

Mẫu bán tải điện VF Wild dự kiến trưng bày tại sự kiện lái thử hàng loạt mẫu xe của VinFast ở trường đua Đại Nam, ngày 29-30/6.

Bán tải điện VF Wild phiên bản concept cùng dải sản phẩm của VinFast dự kiến được trưng bày, cho khách tham quan trải nghiệm trong sự kiện lái thử xe của hãng. Sự kiện được tổ chức trong 2 ngày 29-30/6, tại trường đua Đại Nam, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Theo đó, sự kiện lái thử quy tụ các dòng xe điện VF 6, VF 7, VF 8, VF 9 trên cung đường được các chuyên gia của hãng này thiết kế riêng. Các kỹ năng người tham dự được trải nghiệm cùng các mẫu xe gồm: tăng tốc, phanh gấp, quay đầu, ôm cua bám đường... Ngoài ra, hãng xe Việt cũng dành riêng khu vực trải nghiệm Gymkhana cho dòng xe VF 7.

VinFast VF Wild xuất hiện tại Hà Nội hồi tháng 5. Ảnh: Lương Dũng

Đây là lần đầu tiên VinFast chính thức công bố mẫu bán tải điện VF Wild trước công chúng trong nước, sau lần đầu đặt mẫu xe này tại một trung tâm thương mại ở Gia Lâm (Hà Nội) hồi tháng 5. Trước đó, VF Wild có màn chào sân thế giới tại triển lãm CES 2024 (Mỹ) hồi tháng 1 và triển lãm BIMS ở Bangkok hồi tháng 3.

Mẫu concept do VinFast và Công ty thiết kế GoMotiv (Australia) hợp tác trong thời gian hơn 8.000 giờ nghiên cứu và phát triển. VF Wild định vị ở phân khúc bán tải cỡ trung, chiều dài tổng thể 5.324 mm và chiều rộng 1.997 mm. Thiết kế ngoại thất pha trộn giữa đường cong và đoạn gấp khúc. Điểm nhấn của đầu xe là cụm đèn hình cánh chim của VinFast. Phần mui xe được vuốt tương đối phẳng về phía sau. Xe lắp vành 22 inch thiết kế độc đáo, trang trí hai tông màu, đi kèm lốp A/T (All Terrain - đa địa hình).

Bán tải điện VF Wild có thiết kế không có cột B, hai cửa mở ra trước và sau, phong cách "suicide door" đặc trưng trên xe Rolls-Royce. Ảnh: Lương Dũng

Nội thất có nhiều chi tiết cao cấp, bọc da màu nâu, điểm nhấn các mảng màu xám. Vô-lăng hai chấu, thiết kế kiểu phẳng thể thao. Một màn hình nhỏ sau vô-lăng hiển thị thông tin xe. Màn hình cảm ứng giải trí kích thước lớn. Khe gió điều hòa kiểu nan đứng. Không gian tối giản nút vật lý, chỉ nổi bật nhất là hai núm chỉnh điều hòa, còn lại những chức năng khác đều thông qua màn hình. Cần số thiết kế nhỏ gọn ở bảng điều khiển trung tâm. Kiểu cần số ngắn, mỏng này xuất hiện đầu tiên trên những chiếc Porsche.

Ở phiên bản concept, VF Wild không có gương chiếu hậu, thay vào đó là camera và hình ảnh sẽ hiển thị thông qua màn hình ở cột A. Nhiều hãng trên thế giới cũng áp dụng kiểu thiết này trên các bản concept, nhưng chưa xe nào được thương mại bởi vướng quy định an toàn tại các quốc gia.

Điểm thú vị của mẫu bán tải điện là khả năng mở rộng thùng xe phía sau, thông với khoang cabin. Khi mở thông, chiều dài khoang chứa tăng từ 1.524 mm lên 2.438 mm. Đây cũng là kích thước dài nhất trong số những mẫu xe cùng phân khúc, giúp người dùng có được không gian rộng rãi để chở đồ, nghỉ ngơi hay giải trí trên xe, tăng tối đa sự tiện dụng.

Trẻ nhỏ tham gia hoạt động giải trí tại một sự kiện của VinFast. Ảnh: VinFast

Tại sự kiện lái thử, VinFast cũng tổ chức các hoạt động khác như giao lưu, chụp ảnh cùng dàn KOLs của hãng, trải nghiệm các trò chơi vận động như bóng đá kết hợp bida, pickleball và các hoạt động cho trẻ em, gia đình.

Tuấn Vũ