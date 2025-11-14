VinFast tính đầu tư lĩnh vực bất động sản

VinFast tính mở rộng hoạt động kinh doanh sang mảng bất động sản, sau khi VFTP - công ty con của doanh nghiệp này ký hợp tác với Saigon Glory.

Thông tin trên được VinFast công bố trong bản báo cáo nộp lên Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC). Theo đó, Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast (VFTP), một đơn vị thành viên của hãng xe điện, đã ký hợp tác cùng Công ty TNHH Saigon Glory (Saigon Glory Limited Liability Company) để tham gia kinh doanh bất động sản.

VFTP dự kiến góp 20.700 tỷ đồng (tương đương 826,3 triệu USD), trong khi Saigon Glory đóng vai trò phát triển, góp nguồn lực và chuyên môn để quản lý các dự án hợp tác. Thỏa thuận có hiệu lực 5 năm. Công ty con của VinFast sẽ được hưởng một phần lợi nhuận trước thuế tối thiểu khoảng 20.800 tỷ đồng (830,3 triệu USD) trong thời gian hợp tác.

Theo phía VinFast, thỏa thuận này tạo ra nguồn thu nhập thụ động để tái đầu tư vào mảng kinh doanh xe điện của công ty. Các dự án được lựa chọn cũng dự kiến thúc đẩy giao thông xanh thông qua sử dụng xe điện và phát triển cơ sở hạ tầng liên quan.

Ôtô VinFast trưng bày tại một sự kiện lái thử dành cho khách hàng ở TP HCM. Ảnh: Phạm Trung

Saigon Glory được thành lập năm 2018, từng là công ty con của Tập đoàn Bitexco. Tuy nhiên, cuối tháng 9/2024, Bitexco đã chuyển nhượng toàn bộ vốn tại đơn vị này cho Công ty Phương Đông Hà Nội. Doanh nghiệp này còn được biết đến là chủ đầu tư siêu dự án One Central HCM. Đây là công trình phức hợp rộng 8.600 m2 tại khu tứ giác Bến Thành, đối diện chợ Bến Thành (TP HCM), có tổng vốn đầu tư 500 triệu USD (trên 13.000 tỷ đồng). Tuy nhiên, từ tháng 11/2022, dự án này "đắp chiếu" và chưa có dấu hiệu triển khai trở lại.

Về VinFast, hãng xe này được tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập vào năm 2017. Bốn năm sau, công ty chuyển hẳn sang sản xuất xe điện, đóng cửa mảng ôtô chạy xăng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm nay, VinFast ghi nhận doanh thu 32.915 tỷ đồng (khoảng 1,3 tỷ USD), gấp hơn hai lần so với thực hiện năm ngoái. Cùng thời gian này, công ty đã bán 72.167 ôtô điện trên toàn cầu, gấp hơn 3 lần năm ngoái. Tuy nhiên, doanh nghiệp này vẫn lỗ 37.987 tỷ đồng.

Sau thời gian phát triển xe thuần điện, VinFast có thể bán xe hybird từ năm sau. VF 8, VF 9 là những mẫu sẽ trang bị cấu hình này và nhiều khả năng là loại EREV - xe dẫn động hoàn toàn bằng điện. Nếu thêm xe hybrid, hãng xe Việt có thêm cơ hội để mở rộng phạm vi tiếp cận khách hàng, những người thích kiểu vận hành của xe điện nhưng e ngại khi đi xa, mất nhiều thời gian tìm trạm sạc hay chờ sạc lâu.

Trọng Hiếu