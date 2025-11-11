Hai 'siêu dự án' tại đất vàng trung tâm TP HCM có cơ hội hồi sinh

Sau hơn một thập kỷ bỏ hoang, hai dự án IFC One Saigon và One Central HCM có hy vọng được hồi sinh trở lại khi TP HCM thúc đẩy gỡ vướng pháp lý.

Sở Xây dựng TP HCM vừa có thông tin về hướng xử lý hai dự án cao ốc IFC One Saigon và One Central HCM bỏ hoang nhiều năm tại trung tâm TP HCM (quận 1 cũ), gây mất mỹ quan đô thị.

Theo đó, Sở cho biết liên quan đến dự án IFC One Saigon (trước đây là Saigon M&C Tower), UBND TP HCM đã nhận được đơn kiến nghị của bà Trương Mỹ Lan (Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) xin được tiếp tục tham gia đầu tư, hoàn thiện công trình này. Thành phố đã chuyển đơn của bà Lan đến Sở Xây dựng, yêu cầu cơ quan này phối hợp với Sở Tài chính và UBND phường Sài Gòn thẩm định dự án, lập phương án xử lý theo đúng quy định và thẩm quyền.

Với dự án khu phức hợp One Central HCM (đối diện chợ Bến Thành, phường Bến Thành), Sở Xây dựng thông tin hiện cũng đang được thành phố gỡ vướng pháp lý từng phần. UBND Thành phố đã chấp thuận việc chuyển nhượng, điều chỉnh dự án, gia hạn tiến độ thêm 48 tháng và giao Sở Xây dựng hướng dẫn chủ đầu tư hoàn tất thủ tục để dự án triển khai đúng pháp luật.

Động thái này đang mở ra khả năng tái khởi động cho hai công trình vốn được kỳ vọng là biểu tượng kiến trúc trung tâm TP HCM nhưng do bỏ hoang nhiều năm mà trở thành những tòa nhà làm xấu xí bộ mặt thành phố.

Dự án IFC One Saigon tại trung tâm TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

IFC One Saigon tọa lạc tại số 34 Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, được cấp phép xây dựng từ năm 2008 với vốn đầu tư khoảng 256 triệu USD trên diện tích 6.672 m2. Công trình cao 42 tầng nổi, 5 tầng hầm, dự kiến hoàn thành năm 2009. Sau khi thi công đạt khoảng 80% phần thô, dự án dừng từ 2012.

Dự án từng được quảng bá là tòa nhà cao thứ ba Việt Nam, gồm tổ hợp văn phòng, căn hộ cao cấp, căn hộ dịch vụ và trung tâm thương mại. Trong giai đoạn bỏ hoang, công trình liên tục thay đổi cổ đông, bị thế chấp để vay hơn 7.000 tỷ đồng tại Maritime Bank và DongA Bank, trở thành một trong những khoản nợ xấu lớn của hệ thống ngân hàng. Năm 2017, VAMC thu giữ và đưa dự án ra đấu giá năm 2018 nhưng không tìm được nhà đầu tư.

Đến 2021, Viva Land - thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát - được giới thiệu là nhà phát triển mới, đổi tên thương mại thành IFC One Saigon. Tháng 8/2022, công trình được thay kính mặt ngoài để đảm bảo an toàn và mỹ quan, nhưng phần nội thất vẫn chưa thi công, chờ kết luận của Thanh tra Chính phủ. Sau khi bà Lan vướng vòng lao lý, dự án gần như "án binh bất động".

Còn khu phức hợp One Central HCM quy mô 8.600 m2, tọa lạc tại khu tứ giác Bến Thành, sở hữu 4 mặt tiền đường Phạm Ngũ Lão - Calmette - Lê Thị Hồng Gấm - Phó Đức Chính, là một trong những vị trí đắc địa nhất TP HCM. Tiền thân của dự án là The Spirit of Saigon, vốn đầu tư ban đầu khoảng 500 triệu USD, gồm hai tòa tháp nối bằng khối đế: tháp phía Tây cao 55 tầng với nửa dưới là văn phòng, nửa trên là khách sạn; tháp phía Đông cao 48 tầng gồm căn hộ và khách sạn.

Tuy nhiên sau khi hoàn thành phần hầm giai đoạn 2012-2013, dự án ngừng thi công. Giữa năm 2020, dự án được khởi động lại và xây các tầng tháp, đồng thời Saigon Glory huy động vốn qua kênh trái phiếu. Đầu năm 2021, Masterise Homes tiếp nhận phát triển dự án với tên One Central HCM, xây thêm vài tầng. Tháng 8/2022, Viva Land thay thế Masterise Homes và đổi tên dự án thành Pearl, nhưng đến tháng 11, dự án tiếp tục "đắp chiếu" và chưa có dấu hiệu triển khai trở lại.

Phương Uyên