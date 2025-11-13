VinFast có thể bán xe hybrid từ năm sau

Các mẫu VF 8, VF 9 có thể thêm biến thể dùng động cơ xăng để chạy máy phát điện, trong 2026.

Mới đây trong một sự kiện của Sailun, hãng lốp này quảng cáo lốp hybrid đi kèm với hình ảnh xe sử dụng logo VinFast. Sailun cho biết hình ảnh xe VinFast chỉ là "để minh họa", hãng có nhiều dòng lốp cho cả xe điện và hybrid và sẽ dùng cho tất cả các sản phẩm của VinFast từ 2026. Tuy vậy, đại diện hãng xe Trung Quốc không giải thích được vì sao lại dùng xe VinFast cho dòng hybrid.

Hãng xe Việt Nam nói chưa có bình luận gì về thông tin này. Tuy vậy, theo nguồn tin của VnExpress cho biết, VinFast có kế hoạch tung ra thị trường tùy chọn về xe hybrid mới bên cạnh dải sản phẩm thuần điện hiện nay. "VF 8, VF 9 là những mẫu sẽ trang bị cấu hình này và nhiều khả năng là loại EREV", nguồn tin nói.

EREV (Extended-Range Electric Vehicle - xe điện tăng phạm vi hoạt động) là một khái niệm được sinh ra tại thị trường Trung Quốc cho các dòng xe sử dụng công nghệ hybrid nối tiếp. Khác với các loại hybrid thông thường như HEV (hybrid tự sạc) hay PHEV(hybrid sạc ngoài), EREV dẫn động hoàn toàn bằng môtơ. Động cơ đốt trong chỉ đóng vai trò là máy phát điện, nuôi bộ pin dung lượng lớn để cung cấp điện cho môtơ.

EREV vận hành như một mẫu xe thuần điện, có thể sạc ngoài như PHEV. So với EREV, những mẫu PHEV thường có dung lượng pin nhỏ hơn, môtơ đóng vai trò dẫn động chính cho xe nhưng động cơ đốt trong cũng can thiệp ở một số thời điểm.

Nhờ ưu điểm tiếp nhiên liệu nhanh của động cơ đốt trong, EREV có thể xem là một chiếc xe điện không phụ thuộc trạm sạc, khía cạnh còn hạn chế ở nhiều khu vực trên thế giới. Đồng thời, với bộ pin dung lượng lớn, tầm hoạt động của xe gia tăng đáng kể so với một mẫu xe thuần điện.

Một mẫu VF 8 tại nhà máy VinFast ở Hải Phòng. Ảnh: Sơn Phạm

Với xe hybrid, hãng xe Việt có thêm cơ hội để mở rộng phạm vi tiếp cận khách hàng, những người thích kiểu vận hành của xe điện nhưng e ngại khi đi xa, mất nhiều thời gian tìm trạm sạc hay chờ sạc điện lâu.

Vào tháng 7/2022 tại Việt Nam, VinFast tuyên bố khai tử xe xăng để chuyển đổi hoàn toàn sang sản xuất xe điện. Hiện tất cả sản phẩm của hãng này đều là xe thuần điện chạy pin (BEV). Phát triển xe hybrid là một hướng đi mới, lần đầu tiên kể từ khi thành lập và kinh doanh ôtô của hãng này đến nay.

Chiến lược kinh doanh trong ôtô thường không cố định. Ví dụ như việc nhiều hãng trên thế giới như Ford, GM, Honda, Mercedes, Volvo... từng đặt cược hoàn toàn vào xe thuần điện nhưng sau đó điều chỉnh hoặc từ bỏ mục tiêu chỉ kinh doanh xe điện vào một thời điểm trong tương lai. Ngay cả hãng xe năng lượng mới bán chạy nhất thế giới là BYD, xe hybrid vẫn đóng vai trò trụ cột doanh số.

Năm 2024, BYD bán khoảng 4,7 triệu xe BEV và PHEV, mức kỷ lục so với trước đó. Riêng loại PHEV bán hơn 2,4 triệu xe, chiếm 58,5% tổng lượng bán ra của BYD. Hơn 1,7 triệu xe, chiếm 41,5% doanh số còn lại của hãng là loại BEV, theo CarNewsChina.

Doanh số xe hybrid tăng trưởng liên tục những năm gần đây tại Việt Nam nhờ các sản phẩm ngày càng đa dạng của Toyota, Honda, Nissan, Suzuki, Subaru. Các hãng Trung Quốc như BYD, Jaecoo, Lynk & Co cũng góp phần phổ biến thêm loại xe này. Tùy mỗi hãng, cách thiết lập động cơ xăng và môtơ dẫn đến các hình thái khác nhau của xe hybrid.

Các hãng Nhật tập trung cho xe hybrid tự sạc (HEV), các hãng Trung Quốc là PHEV. Còn xe EREV chưa nhiều, thị trường mới chỉ có chiếc Nissan Kicks nhưng hiện không còn bán.

PHEV trên các mẫu xe Trung Quốc có thể xem là một hình thái tiệm cận EREV bởi cách thiết lập môtơ dẫn động chính cho xe, động cơ đốt trong chủ yếu đóng vai trò máy phát điện nhưng ở một vài thời điểm cũng tham gia dẫn động. Pin trên những mẫu này cho tầm hoạt động cao nhất 100-200 km, hơn gấp nhiều lần HEV nhưng nhỏ hơn BEV.

Thành Nhạn