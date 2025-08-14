VinFast hợp tác Plurgsurfing mở rộng trải nghiệm sạc xe ở châu Âu

Các dòng xe điện VinFast có thể tiếp cận mạng lưới hơn 1 triệu điểm sạc công cộng tại 24 nước châu Âu, thông qua hợp tác chiến lược với Plugsurfing, hôm 13/8.

Hợp tác chiến lược với Plugsurfing - một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ sạc xe điện hàng đầu tại châu Âu, giúp các dòng xe điện VinFast tiếp cận mạng lưới hơn 1 triệu điểm sạc công cộng, thông qua ứng dụng của hãng. Với hơn 10 năm hoạt động, Plugsurfing đã xây dựng mạng lưới đối tác rộng khắp, giúp hơn 2 triệu người dùng tiếp cận mạng lưới trạm sạc lớn nhất châu Âu.

Theo thỏa thuận hợp tác, chủ sở hữu VinFast VF 6 và VF 8 tại châu Âu sẽ được cấp miễn phí thẻ sạc mới thay cho loại đang dùng. Toàn bộ lịch sử sạc và số dư trong tài khoản được giữ nguyên, đảm bảo duy trì các quyền lợi đã tích lũy.

Khách hàng Vinfast được sạc tiện lợi khi dùng Plugsurfing. Ảnh: VinFast

Tại ba thị trường trọng điểm của VinFast gồm Đức, Pháp và Hà Lan, hệ thống này đã có hơn 550.000 điểm sạc. Hợp tác với Plugsurfing giúp giải quyết một trong những rào cản lớn nhất của thị trường xe điện tại châu Âu - tình trạng phân mảnh hệ thống sạc do sự tồn tại của nhiều nhà cung cấp và nền tảng riêng lẻ. Thỏa thuận này cũng thể hiện cam kết của VinFast trên hành trình chuyển đổi phương tiện xanh, là dấu mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng tại châu Âu.

Bà Lê Ngọc Chi, Tổng giám đốc VinFast châu Âu cho biết, hợp tác với Plugsurfing giúp mở rộng mạng lưới sạc hiệu quả, đảm bảo sự tiện lợi và trải nghiệm liền mạch cho người dùng, từ đó thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang xe điện tại châu Âu.

SUV điện VF 8 tại thị trường châu Âu. Ảnh: VinFast

Bà Sofia Diakhate, CEO Plugsurfing cho biết, doanh nghiệp không ngừng phát triển mạng lưới trạm sạc nhằm mang đến dịch vụ ổn định, dễ tiếp cận cho người dùng, hỗ trợ VinFast trong quá trình mở rộng tại thị trường châu Âu.

Tại châu Âu, VinFast hiện phân phối hai dòng xe là VF 6 (phân khúc B) và VF 8 (phân khúc D). Hãng xe điện Việt Nam cũng tích cực mở rộng hệ thống đại lý, nhà phân phối và hậu mãi tại Đức, Pháp và Hà Lan. VinFast hợp tác ATU (Đức), Norauto (Pháp), LKQ (Hà Lan) và Fixico nhằm cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng đạt chuẩn trên toàn khu vực.

Quang Anh