VinFast bán gần 11.500 ôtô điện trong tháng 7

11.479 ôtô điện bán ra tháng 7 giúp VinFast đạt doanh số tích lũy gần 80.000 xe từ đầu năm, duy trì vị thế bán chạy nhất thị trường.

Với toàn bộ lượng bán là ôtô điện, doanh số xe VinFast phản ánh rõ nét xu hướng chuyển đổi sang loại phương tiện xanh tại thị trường Việt Nam. VinFast bán 11.479 xe trong tháng 7, doanh số cộng dồn từ đầu năm đạt 79.048 ôtô điện các loại, tiếp tục dẫn đầu thị trường Việt 10 tháng liên tiếp.

VinFast VF 3 trưng bày tại một sự kiện. Ảnh: Tuấn Vũ

Trong tháng 7, VF 3 là dòng xe bán chạy nhất với doanh số 3.140 chiếc bàn giao. Từ đầu năm, đã có tổng cộng 26.223 chiếc VF 3 được bán ra, trở thành mẫu xe được ưa chuộng nhất tại Việt Nam. VF 5 đứng thứ hai về doanh số với 2.552 xe bán ra, nâng tổng số lũy kế từ đầu năm lên 24.364 xe. Herio Green - phiên bản tối ưu từ VF 5 cũng đóng góp 2.128 xe bán ra trong tháng.

Bộ đôi VF 5 và VF 6. Ảnh: Tuấn Vũ

Trong dải sản phẩm xe điện VinFast, mẫu B-SUV VF 6 đứng thứ tư với 1.902 xe bàn giao, tổng số từ đầu năm là 10.454 chiếc, dẫn đầu phân khúc này tại Việt Nam. VF 7 có doanh số 795 xe trong tháng, lũy kế từ đầu năm là 4.381 xe. VF 8, VF 9, VF e34, Nerio Green cũng đạt doanh số khả quan, riêng VF 8 bán 319 xe, lũy kế từ đầu năm là 1.945.

Bà Dương Thị Thu Trang, Phó tổng giám đốc kinh doanh VinFast toàn cầu cho biết, tháng thứ ba liên tiếp có doanh số hơn 11.000 xe là minh chứng cho sức hút của các dòng ôtô điện của hãng, thể hiện xu hướng chuyển đổi xanh, sử dụng xe điện diễn ra mạnh mẽ tại Việt Nam.

Dàn xe Limo Green tại lễ bàn giao đầu tiên ở Hà Nội. Ảnh: Tuấn Vũ

Từ tháng 8, VinFast bắt đầu bàn giao những lô Limo Green đầu tiên tại Việt Nam, đồng thời phối hợp hệ thống đại lý tổ chức loạt sự kiện "Thu xe xăng, đổi xe điện" tại nhiều tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Những hoạt động trên đi kèm chính sách hậu mãi đa dạng là yếu tố được hãng này kỳ vọng sẽ thúc đẩy nhu cầu của thị trường, đặc biệt trong xu hướng chuyển đổi sang loại phương tiện thuần điện.

Quang Anh