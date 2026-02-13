Viettel tìm nhân tài bán dẫn, hàng không vũ trụ

Viettel đang tuyển chọn, đào tạo nhân lực cho các lĩnh vực công nghệ chiến lược như bán dẫn, hàng không vũ trụ.

Viettel vừa mở cổng đăng ký chương trình Digital Talent nhằm tìm kiếm, đào tạo và phát triển thế hệ nhân lực trẻ cho các ngành công nghệ chiến lược. Đây là chương trình đào tạo và thực tập dành cho sinh viên công nghệ, khoa học và kỹ thuật. Năm 2026, chương trình tập trung vào 8 lĩnh vực gồm: điện toán đám mây, an toàn thông tin, khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, kỹ thuật bán dẫn, công nghệ 5G, kỹ thuật phần mềm, Internet vạn vật, hàng không vũ trụ.

Người ứng tuyển sẽ được đào tạo và tham gia trực tiếp vào các dự án nghiên cứu, phát triển tại Viettel trong lộ trình kéo dài 6 tháng. Những học viên có kết quả nổi bật có thể trở thành nhân sự chính thức của tập đoàn sau khi kết thúc chương trình.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đã xác định 11 nhóm ngành công nghệ chiến lược cần ưu tiên phát triển, theo danh sách được Thủ tướng phê duyệt hồi tháng 6/2025.

Mẫu UAV do Việt Nam sản xuất, tại buổi hợp luyện cho đại lễ A80. Ảnh: Giang Huy

Theo ban tổ chức, chương trình được triển khai theo hướng gắn đào tạo với làm việc thực tế. Học viên không chỉ được trang bị kiến thức, kỹ năng mà còn tham gia giải quyết các bài toán lớn, có tác động trực tiếp tới hoạt động nghiên cứu, phát triển và sản xuất kinh doanh. Mục tiêu không chỉ là bổ sung nhân lực mà còn góp phần hình thành đội ngũ nhân lực nòng cốt cho các lĩnh vực công nghệ chiến lược của đất nước.

Viettel Digital Talent được tổ chức thường niên từ năm 2021. Sau 5 mùa, chương trình thu hút hơn 12.000 hồ sơ, gần 1.200 thực tập sinh tham gia và hơn 400 người được tuyển dụng khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Khoảng 40% sáng kiến hình thành từ chương trình đã được ứng dụng thực tế.

Song song với đào tạo sinh viên, Viettel cũng chuẩn bị nhân lực cho những dự án cụ thể. Cuối 2025, doanh nghiệp này phối hợp với Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội mở khóa đào tạo kỹ sư chế tạo chip bán dẫn. Tháng 1 năm nay, tập đoàn khởi công xây dựng nhà máy chip đầu tiên theo tiến trình từ 32 nm tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, dự kiến sản xuất thử nghiệm từ năm 2028.

Với lĩnh vực hàng không vũ trụ, từ đầu năm, Viettel đã tổ chức các phiên livestream tuyển dụng, tìm kiếm kỹ sư mô phỏng điều khiển, thiết kế, cơ khí, điện - điện tử.

Một số mẫu chip bán dẫn do Viettel thiết kế, phát triển, trưng bày tại triển lãm Semi Expo 2025. Ảnh: Trọng Đạt

Việc đẩy mạnh tìm kiếm và đào tạo tài năng bán dẫn, hàng không vũ trụ diễn ra trong bối cảnh nhu cầu nhân lực cho những lĩnh vực này đang tăng nhanh. Theo số liệu tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia về phát triển công nghiệp bán dẫn, tháng 8/2025, Việt Nam có khoảng 15.000 kỹ sư bán dẫn. Chỉ trong hai năm, số doanh nghiệp thiết kế vi mạch tại Việt Nam đã tăng từ 40 lên gần 60 công ty.

Mảng đóng gói, kiểm thử và sản xuất cũng chứng kiến số doanh nghiệp tăng từ 7 lên 15, với sự xuất hiện của các tên tuổi như Coherent, Amkor, Hana Micron cùng nhiều công ty đến từ Hàn Quốc, Pháp và đảo Đài Loan. Một số doanh nghiệp mở rộng mạnh quy mô, tăng hàng trăm kỹ sư thiết kế trong thời gian ngắn.

Ở lĩnh vực hàng không vũ trụ, đây là ngành hẹp với số lượng kỹ sư tại Việt Nam tương đối ít. Theo bà Lê Thanh Hương, Tổng giám đốc công ty công nghệ Sao Vega, Việt Nam chỉ có vài đơn vị đào tạo chuyên ngành này, với mỗi khóa ra trường khoảng 60 sinh viên. Các nước hiếm khi đào tạo kỹ sư hàng không vũ trụ cho người nước ngoài, dẫn đến nguồn nhân lực khan hiếm.

Trọng Đạt