Những dấu mốc trong ba năm của ngành bán dẫn Việt Nam

Có lịch sử gần 50 năm, nhưng lĩnh vực bán dẫn tại Việt Nam trải qua hầu hết thời gian phát triển âm thầm, thậm chí có giai đoạn gần như biến mất. Thị trường trong nước có sự tham gia của vài chục doanh nghiệp bán dẫn nhưng phần lớn từ nước ngoài.

Tuy nhiên, ba năm qua, cùng với Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn được ban hành, một số đột phá đã được công bố, trong đó có nhà máy chế tạo và nhà máy kiểm thử - đóng gói tiên tiến được khởi công, tiền đề cho những mẫu chip bán dẫn do người Việt làm chủ.