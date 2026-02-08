Ngành bán dẫn có thể đạt 1.000 tỷ USD năm nay

Ngành bán dẫn toàn cầu được dự đoán tăng trưởng mạnh nhờ nhu cầu chip AI, đưa doanh thu lần đầu đạt 1.000 tỷ USD trong 2026.

Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn SIA của Mỹ ngày 6/2 cho biết doanh thu ngành bán dẫn toàn cầu đạt 791,7 tỷ USD trong năm 2025, tăng trưởng 25,6% so với mốc 630,5 tỷ của năm trước đó.

Một chip do Việt Nam thiết kế được dùng trong bảng mạch của thiết bị điện tử, trưng bày tại triển lãm về đổi mới sáng tạo ở Hà Nội, tháng 10/2025. Ảnh: Lưu Quý

SIA là hiệp hội đại diện cho 99% ngành công nghiệp bán dẫn của Mỹ và khoảng 2/3 các công ty sản xuất chip ngoài Mỹ. Theo John Neuffer, Chủ tịch kiêm CEO của SIA, đây là doanh thu hàng năm cao nhất từ trước đến nay của lĩnh vực này, nhưng vẫn còn có thể tăng trưởng mạnh năm nay.

"Doanh thu toàn cầu 2026 dự kiến đạt khoảng 1.000 tỷ USD", ông Neuffer nói. Theo ông, do bán dẫn là nền tảng của hầu hết công nghệ hiện đại cũng như công nghệ mới nổi như trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, mạng 6G, xe tự lái và các công nghệ khác, vì vậy những lĩnh vực trên sẽ tiếp tục thúc đẩy nhu cầu mạnh mẽ đối với chip.

Theo số liệu của SIA, doanh số sản phẩm chip logic dùng trong xử lý đạt 301,9 tỷ USD, tăng 39,9% so với năm trước và chiếm thị phần cao nhất. Trong khi đó, nhóm chip nhớ đứng thứ hai với tổng doanh thu 223,1 tỷ USD, tăng 34,8%.

Về thị trường, châu Á - Thái Bình Dương là khu vực tăng trưởng mạnh nhất với 45%, trong khi Mỹ 30,5%, Trung Quốc 17,3%, châu Âu 6,3%. Nhật Bản là thị trường lớn duy nhất chứng kiến tăng trưởng âm, giảm 4,7%.

Làn sóng AI thời gian qua khiến thị trường chip biến động mạnh.

Theo các nguồn tin, Nvidia thay Apple trở thành khách hàng lớn nhất của TSMC - hãng sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới. CEO Nvidia Jensen Huang trong sự kiện cuối tháng 1 từng cho biết TSMC "phải cực kỳ nỗ lực" mới có thể đáp ứng được nhu cầu chip AI tăng phi mã. Ông dự báo riêng nhu cầu của Nvidia có thể buộc TSMC phải nhân đôi công suất trong thập kỷ tới.

Sự hấp dẫn của thị trường chip phục vụ AI thậm chí khiến một số hãng dừng cung cấp linh kiện cho người dùng cuối, tập trung bán cho các doanh nghiệp, khiến giá RAM, SSD tăng gấp nhiều lần.

Việt Nam cũng dần tiến sâu vào chuỗi giá trị chip bán dẫn. Sau hàng chục năm chỉ tham gia khâu thiết kế và đóng gói - kiểm thử cho doanh nghiệp nước ngoài, đầu 2026, Viettel khởi công nhà máy chế tạo chip bán dẫn đầu tiên, dự kiến vận hành từ 2028, trong khi FPT cũng giới thiệu nhà máy kiểm thử và đóng gói tiên tiến, có thể vận hành trong năm nay.

Lưu Quý