Việt - Thái nghiên cứu lập liên doanh kiểm soát giá, mở rộng thị trường

Thủ tướng đề nghị Thái Lan cùng nghiên cứu lập các liên doanh để kiểm soát giá cả, khai phá thị trường mới, và tăng hợp tác trong khai thác dầu khí, khí hóa lỏng.

Nhân dịp dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 tại Malaysia, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, chiều 27/10.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao việc Thái Lan tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất, đối tác đầu tư lớn thứ hai của Việt Nam trong ASEAN. Ông đề nghị hai bên phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt mục tiêu 25 tỷ USD theo hướng cân bằng, tạo thuận lợi mở cửa thị trường hàng hóa.

Đồng thời, ông mong muốn hai bên nghiên cứu thành lập các liên doanh để cùng kiểm soát giá cả, khai phá thị trường mới. Việt Nam - Thái Lan cũng tăng hợp tác trên các lĩnh vực cùng có lợi như ứng dụng công nghệ mới trong khai thác dầu khí, khí hoá lỏng...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Ảnh: VGP

Hồi tháng 6, Việt Nam - Thái Lan chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. 9 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hai nước đạt 16 tỷ USD. Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ Thái Lan vào Việt Nam cũng ghi nhận bước nhảy vọt, đạt trên 928 triệu USD, tăng hơn 600% trong 9 tháng.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng của nước này tại khu vực Đông Nam Á. Ông mong muốn hai nước tăng hợp tác toàn diện.

Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo đánh giá cao tầm quan trọng của việc triển khai chiến lược "Ba kết nối" trên cơ sở đảm bảo lợi ích và cùng có lợi, đặc biệt kết nối chuỗi cung ứng, đào tạo nguồn nhân lực, vận tải và du lịch. Hai bên nhất trí sớm lập nhóm công tác chung để trao đổi, xây dựng nội hàm và kế hoạch cụ thể triển khai chiến lược này.



Thủ tướng Thái Lan nhất trí hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực trong phòng chống khai thác hải sản trái phép, hướng tới gỡ "thẻ vàng" của EU.

Hai nhà lãnh đạo thống nhất tăng hợp tác, giữ vững đoàn kết trong ASEAN, bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở khu vực Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, UNCLOS 1982. Đồng thời, hai bên tuân thủ đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố DOC và sớm đạt được Bộ quy tắc COC.

Phương Dung