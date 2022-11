Việt Nam vô địch giải an toàn thông tin Đông Nam Á

Thái LanĐội tuyển sinh viên Học viện Kỹ thuật Mật mã đã giành chức vô địch tại cuộc thi Cyber SEA Game 2022.

Trên trang LinkedIn chính thức của cuộc thi sáng 11/11, Việt Nam được vinh danh với chức vô địch, xếp trên đội Singapore và chủ nhà Thái Lan.

Đội tuyển đại diện Việt Nam tham gia thi đấu là KMA.L3N0V0 thuộc Học viện Kỹ thuật mật mã (Hà Nội) với các thành viên Lê Thế Thắng (2001), Nguyễn Quang Bá (2002), Kỷ Hưng Chiến (2002) và Nguyễn Mạnh Dũng (2003). Đội đã trải qua bảy tiếng thi đấu liên tục trong ngày 10/11 với các bài thi về kỹ năng an toàn thông tin.

Đội Việt Nam nhận cúp tại Cyber SEA Game 2022. Ảnh: NCSC

Đây là lần thứ hai Việt Nam vô địch Cyber SEA Game, sau lần đầu năm 2015. Trước đó, năm 2020 và 2021, đội tuyển Việt Nam cũng giành ngôi vị á quân.

Theo đại diện Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông, thành tích này mang ý nghĩa lớn đối với ngành an toàn thông tin Việt Nam. Trong hai năm qua, Việt Nam cũng đã khẳng định được năng lực và vị thế của mình khi những gương mặt trẻ tuổi liên tục có mặt trong các bảng xếp hạng và cuộc thi quốc tế.

Trước đó, đội KMA.L3N0V0 cũng giành kết quả cao nhất tại cuộc thi Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2022 do Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (Vnisa) tổ chức.

Cyber SEA Game là cuộc thi về kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin dành cho sinh viên và kỹ sư từ 15 đến 29 tuổi tại các quốc gia Đông Nam Á, được tổ chức thường niên từ 2015. Với chức vô địch này, đội tuyển Việt Nam tiếp tục giành vé tham dự cuộc thi lớn hơn là SECCON 2022 vào năm sau.

Lưu Quý