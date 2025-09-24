Việt Nam toàn thắng đậm giải futsal châu Á

Trung QuốcViệt Nam khép lại vòng loại futsal châu Á 2026 theo cách hoàn hảo khi hạ Lebanon 4-0 ở lượt cuối bảng E, chiều 24/9.

Sau khi đè bẹp Hong Kong 9-1 và Trung Quốc 7-2, Việt Nam chỉ cần không thua Lebanon là nhất bảng, đồng nghĩa với tấm vé dự vòng chung kết châu Á năm sau tại Indonesia. Thậm chí, nếu thua với tỷ số sít sao và tụt xuống nhì bảng, đội tuyển vẫn giành quyền đi tiếp.

Do đó, các học trò của HLV Diego Giustozzi khá thoải mái về tâm lý, khi bước vào thảm đấu Linping Sport Center Gymnasium, Hàng Châu.

Việt Nam kết thúc vòng loại futsal châu Á 2026 với ba trận toàn thắng, nhất bảng E, giành vé dự VCK châu Á. Ảnh: AFC

Ngược lại, với bốn điểm, Lebanon phải thắng Việt Nam, hoặc ít nhất là hòa để đứng nhì và nuôi hy vọng. Nhưng thực tế, họ hoàn toàn không có cơ hội trước Việt Nam đứng trên 28 bậc FIFA (54 so với 28).

Sau chỉ 8 phút, Việt Nam đã đánh sập nỗ lực cầm cự của Lebanon. Từ pha cướp bóng rồi chuyền ngang của fixo Nguyễn Mạnh Dũng, pivo Nguyễn Đa Hải đệm bóng cận thành mở tỷ số. Chỉ 15 giây sau, Mạnh Dũng tự điền tên lên bảng tỷ số với cú sút quyết đoán, nhân đôi cách biệt.

Đa Hải mở tỷ số trong trận Việt Nam thắng Lebanon 4-0 ở lượt cuối bảng E vòng loại futsal châu Á 2026 chiều 24/9 tại nhà thi đấu Linping Sport Center Gymnasium, Hàng Châu, Trung Quốc. Ảnh: AFC

Thủng hai bàn liên tiếp, Lebanon xin hội ý để điều chỉnh chiến thuật, nhưng không phát huy tác dụng. Phút 11, họ nhận bàn thua thứ ba, khi ala Vũ Ngọc Ánh dọn cỗ để ala Từ Minh Quang đệm bóng thành bàn.

Ban huấn luyện Lebanon phản ứng quyết liệt trong tình huống này, cho rằng trước đó đã có lỗi của Việt Nam. Trọng tài lập tức rút ba thẻ vàng cảnh cáo HLV, trợ lý và cầu thủ Lebanon.

Với cách biệt an toàn, Việt Nam chơi chậm nhưng vẫn kiểm soát được tình hình trên sân. Lối đá nhuần nhuyễn, đan bóng khó chịu của các cầu thủ áo đỏ khiến Lebanon vất vả theo kèm. Đến phút 24, Hassan Alme phạm lỗi kéo áo, phải nhận thẻ vàng thứ hai. Cầu thủ của Lebanon nổi nóng, chỉ mặt trọng tài, trước khi được HLV can ngăn.

Chơi hơn người, Việt Nam tận dụng cơ hội để Ngọc Ánh sút vào lưới trống ấn định tỷ số 4-0.

Cầu thủ Việt Nam (áo đỏ) và Lebanon tranh bóng ở lượt cuối bảng E vòng loại futsal châu Á 2026 chiều 24/9 tại nhà thi đấu Linping Sport Center Gymnasium, Hàng Châu, Trung Quốc. Ảnh: AFC

Những phút còn lại, Việt Nam không mặn mà tấn công. Còn Lebanon chuyển sang chơi power play để tìm bàn danh dự, nhưng không thể xuyên thủng mành lưới Việt Nam.

Với thất bại này, đội tuyển Tây Á kết thúc vòng bảng với 4 điểm, hiệu số -3. Số phận của họ dựa vào kết quả trận cuối giữa Trung Quốc và Hong Kong - đội đang có một điểm và hiệu số -8, nhưng vẫn có thể lên nhì bảng nếu thắng cách biệt từ 5 bàn trở lên.

Trái lại, thầy trò HLV Diego kết thúc vòng loại một cách hoàn hảo, với 9 điểm, ghi 20 bàn, thủng lưới 3 bàn, đạt hiệu số +20.

Vòng loại futsal châu Á 2026 gồm 31 đội tuyển, chia 8 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt. 8 đội nhất bảng và 7 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành vé dự VCK futsal châu Á được chức tại Indonesia.

Đức Đồng