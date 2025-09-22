Việt Nam thắng Trung Quốc 7-2 ở giải futsal châu Á

Trung QuốcPivo Thịnh Phát lập hat-trick giúp Việt Nam thăng hoa, đè bẹp chủ nhà Trung Quốc 7-2 ở lượt hai bảng E vòng loại futsal châu Á 2026, chiều 22/9.

Ở trận ra quân bảng E, trong khi Việt Nam thắng Hong Kong 9-1, Trung Quốc bất ngờ thua Lebanon 1-2. Do đó, họ buộc phải thắng Việt Nam mới nuôi hy vọng giành vé dự VCK.

Cầu thủ Trung Quốc gục ngã khi tranh bóng cùng cầu thủ Việt Nam ở lượt thứ hai bảng E vòng loại futsal châu Á 2026, chiều 22/9 tại Hàng Châu, Trung Quốc. Ảnh: AFC

Tuy nhiên, chênh lệch đẳng cấp lên tới 59 bậc trên bảng FIFA - Việt Nam xếp thứ 26, còn Trung Quốc đứng 85 nhanh chóng được thể hiện khi vào cuộc. Việt Nam cũng chiếm ưu thế tâm lý vì từng thắng Trung Quốc 1-0 tại VCK châu Á 2024 trên đất Thái Lan.

Trung Quốc không chiếm lĩnh được thế trận, còn Việt Nam nhập cuộc nhanh, đẩy cao tốc độ rồi sớm mở tỷ số phút thứ hai do công của ala Châu Đoàn Phát. Đến phút thứ ba, ala Đa Hải ghi liền hai bàn nới cách biệt thành 3-0.

Sau đó, Việt Nam lùi sâu đội hình, nhường thế trận cho Trung Quốc. Nhưng đội chủ nhà đá rời rạc, phối hợp thiếu ăn ý nên không có nhiều cơ hội rõ rệt. Tình huống đáng kể nhất của họ là pha lốp bóng qua thủ môn Phạm Văn Tú ở phút thứ 9, nhưng bóng lại dội xà ngang.

Sau khi để đối thủ dồn ép, Việt Nam lại dâng cao, đẩy cao tốc độ và vây bắt bên phần sân đối thủ. Phút thứ 10, pivo Đa Hải cướp bóng trong chân đối thủ rồi sút chéo góc nâng tỷ số 4-0. Đến phút 16, Ngọc Ánh chuyền ngang để Thịnh Phát đệm bóng cận thành gia tăng cách biệt thành 5-0.

Cầu thủ Việt Nam mừng chiến thắng 5-0 trước Trung Quốc ở lượt thứ hai bảng E vòng loại futsal châu Á 2026, chiều 22/9 tại Hàng Châu, Trung Quốc. Ảnh: AFC

Nhờ khoảng cách an toàn từ hiệp một, Việt Nam chơi chậm hơn khi vào hiệp hai, nhưng vẫn tạo nhiều cơ hội ghi bàn. Dù vậy, phải đến phút 32, Thịnh Phát mới đệm bóng cận thành để nâng tỷ số 6-0.

Sau bàn thua này, các cầu thủ Trung Quốc rệu rã và nổi nóng. Sau khi tranh bóng không thành công, Gu Haitao chơi xấu, đá thẳng vào chân Đức Hòa và bị trọng tài phạt thẻ đỏ trực tiếp.

Chơi thiếu người, chủ nhà nhận ngay bàn thua. Người lập công cho Việt Nam lại là Thịnh Phát, với pha kết thúc căng tung lưới nâng tỷ số 7-0.

Những phút cuối trận, Trung Quốc ghi liền hai bàn danh dự rút ngắn tỷ số 2-7. Nhưng đã quá muộn để họ lật ngược tình thế. Với hai trận thua, họ đã bị loại.

Vòng loại futsal châu Á 2026 gồm 31 đội tuyển, chia 8 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt. 8 đội nhất bảng và 7 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành vé dự VCK futsal châu Á được chức tại Indonesia.

Việt Nam nằm bảng E cùng Hong Kong, Trung Quốc và Lebanon. Các trận đấu diễn ra các ngày 20, 22 và 24/9 tại nhà thi đấu Linping Sport Center Gymnasium, Hàng Châu, Trung Quốc.

Sau hai lượt trận, Việt Nam hiện đứng đầu với 6 điểm (hiệu số +13), Lebanon đứng kế sau với hiệu số +1. Hong Kong (-8) xếp thứ ba, còn Trung Quốc cuối bảng. Ở lượt cuối ngày 24/9 Việt Nam chỉ cần hòa Lebanon lúc 14h30 để giành vé dự VCK.

Đức Đồng