Việt Nam thắng 9-1 ở giải futsal châu Á

Trung QuốcTừ Minh Quang lập hat-trick giúp Việt Nam thắng đậm Hong Kong ở trận ra quân bảng E vòng loại futsal châu Á 2026, chiều 20/9.

Việt Nam đang đứng thứ 26 thế giới, còn Hong Kong thứ 123. Trong ba lần gặp trước, Việt Nam thắng hai, hòa một, ghi 14 bàn và thủng lưới hai lần.

Bên cạnh chênh lệch đẳng cấp, thầy trò Diego Giustozzi còn được đánh giá cao bởi đội hình có sự kết hợp hài hòa giữa những cầu thủ giàu kinh nghiệm và trẻ trung. Đội bóng áo đỏ vì vậy nhập cuộc tốt, chiếm lĩnh thế trận và tạo nhiều cơ hội.

Cầu thủ Việt Nam mừng chiến thắng 9-1 trước Hong Kong ở trận ra quân bảng E vòng loại futsal châu Á 2026 tại nhà thi đấu Linping Sport Center Gymnasium, Hàng Châu, Trung Quốc, chiều 20/9. Ảnh: VFF

Ngay phút thứ 5, Việt Nam mở tỷ số từ cú sút quyết đoán của ala (tiền vệ cánh) Châu Đoàn Phát, bóng đi qua giữa hai chân thủ môn Hong Kong. Một phút sau, pivo (tiền đạo) Nguyễn Thịnh Phát tận dụng sai lầm của đối phương, sút căng nhân đôi cách biệt. Đến phút thứ 10, fixo (hậu vệ) Nhan Gia Hưng nâng tỷ số 3-0.

Dù thủng lưới liên tiếp, Hong Kong không thể phản kháng. Các đợt tấn công của họ tỏ ra rời rạc, thiếu nhịp, nên dễ dàng bị hóa giải. Liên tiếp các phút 18, 19 lần lượt fixo Nguyễn Đa Hải và ala Phạm Đức Hòa ghi thêm hai bàn, nâng tỷ số 5-0 trước giờ nghỉ giữa hai hiệp.

Đầu hiệp hai, Hong Kong bất ngờ đẩy nhanh tốc độ, dâng cao tấn công. Phút 22, họ tìm được bàn gỡ từ cú sút căng của cầu thủ Lee Ho Yin làm tung nóc lưới thủ môn Phạm Văn Tú.

Việt Nam cũng đáp trả sau đó một phút bằng cú dứt điểm tinh tế của ala Từ Minh Quang nâng tỷ số 6-1.

Đội trưởng Phạm Đức Hòa đi bóng trong chiến thắng 9-1 trước Hong Kong ở trận ra quân bảng E vòng loại futsal châu Á 2026 tại nhà thi đấu Linping Sport Center Gymnasium, Hàng Châu, Trung Quốc, chiều 20/9. Ảnh: VFF

Phút 32, Chow Ka Lok Leo nhận thẻ đỏ vì phạm lỗi thô bạo với Vũ Ngọc Ánh. Việt Nam tận dụng lợi thế hơn người để ghi bàn nâng tỷ số 7-1 và lại là Từ Minh Quang lập công.

Sau khi chơi đủ người trở lại ở phút 34, Hong Kong chuyển sang chơi power-play và bộc lộ nhiều kẽ hở. Việt Nam tận dụng để ghi thêm hai bàn ở các phút 34 và 40 nhờ công fixo Nguyễn Mạnh Dũng và Minh Quang.

Vòng loại futsal châu Á 2026 gồm 31 đội tuyển, chia 8 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt. 8 đội nhất bảng và 7 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành vé dự VCK futsal châu Á được chức tại Indonesia.

Việt Nam ở bảng E cùng Hong Kong, Trung Quốc và Lebanon. Các trận đấu diễn ra các ngày 20, 22 và 24/9 tại nhà thi đấu Linping Sport Center Gymnasium, Hàng Châu, Trung Quốc. Thầy trò Giustozzi muốn giành ngôi nhất bảng để giành vé dự VCK.

Ngày 22/9, Việt Nam gặp chủ nhà Trung Quốc lúc 18h30.

Đức Đồng