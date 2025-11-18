Việt Nam thua Hàn Quốc ở U22 Panda Cup

Trung QuốcThử nghiệm đội hình và thi đấu thiếu người, Việt Nam thua Hàn Quốc 0-1 ở lượt cuối giải giao hữu U22 Panda Cup tại Trung Quốc, chiều 18/11.

Sau khi thắng Trung Quốc 1-0 và thua Uzbekistan 0-1, Việt Nam vẫn còn cơ hội vô địch nếu đánh bại Hàn Quốc. Tuy nhiên, đây là giải giao hữu chuẩn bị cho SEA Games, nên HLV Đinh Hồng Vinh và cộng sự không đặt nặng thành tích.

Ở lượt cuối gặp Hàn Quốc, Việt Nam tung ra sân với đội hình nhiều cầu thủ chưa được thi đấu ở hai trận trước. Trong đó, ông Vinh làm mới hàng thủ với ba trung vệ chưa từng thi đấu cùng nhau là Văn Hà - Đức Anh - Tuấn Phong.

Đội U22 Việt Nam thi đấu tại Panda Cup ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc). Ảnh: VFF

Với đội hình thay đến 8 cái tên so với hai trận trước, Việt Nam không thể kiểm soát thế trận. Khung thành thủ môn Trung Kiên luôn trong thế báo động trước các đợt tấn công của Hàn Quốc. Các cầu thủ Việt Nam chỉ có thể phòng ngự - phản công nhưng không mang lại những miếng đánh nguy hiểm.

Trong thế trận không được kết dính, Việt Nam thủng lưới ở phút 32. Xuất phát từ tình huống phối hợp đá phạt ở cánh trái, Kang Seong-jin tạt bóng vào vòng cấm giúp tiền đạo Kim Myeong-jun đánh đầu hạ thục thủ môn Trung Kiên mở tỷ số.

Trong hiệp hai, HLV Đinh Hồng Vinh tiếp tục thay đổi đội hình khi tung vào sân sáu cầu thủ. Dù vậy, Việt Nam vẫn không tạo được cơ hội rõ ràng để gỡ hoà.

Thậm chí, phút 77, đội Văn Trường bị chấn thương đầu gối, anh ôm mặt đau đớn và phải rời sân bằng cáng. Do đã hết quyền thay người nên những phút còn lại, Việt Nam chỉ thi đấu với 10 người và không thể làm nên chuyện, thất bại 0-1.

Kết thúc giải đấu, Việt Nam sẽ về Việt Nam và đóng quân tập huấn tại Vũng Tàu (TP HCM) để chuẩn bị cho SEA Games 33.

HLV Kim Sang-sik sau khi cùng tuyển Việt Nam thi đấu với Lào sẽ trở lại dẫn dắt U22 Việt Nam. Đội sẽ xuất quân tham dự SEA Games vào 29/12.

Đội hình xuất phát:

U22 Việt Nam: Trung Kiên, Văn Hà, Tuấn Phong, Đức Anh, Anh Quân, Thái Sơn, Văn Trường, Văn Khang, Đình Bắc, Quốc Việt, Thanh Nhàn.

U22 Hàn Quốc: Hong Seong-min, Kang Min-jun, Jo Hyun-tae, Park Seung-ho, Kim Dong-jin, Kim Myung-jun, Kim Han-seo, Kang Seong-jin, Kim Do-hyun, Park Seong-hun, Shin Min-ha.

Đức Đồng