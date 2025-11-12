Việt Nam thắng Trung Quốc ở U22 Panda Cup

Trung QuốcViệt Nam hạ chủ nhà Trung Quốc 1-0 nhờ công Phạm Minh Phúc, trong trận ra quân giải giao hữu U22 Panda Cup, tối 12/11 ở Thành Đô (Tứ Xuyên).

*Bàn thắng: Minh Phúc 81'

Đây là khởi đầu suôn sẻ cho thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh, trong giải đấu chạy đà quan trọng hướng đến SEA Games 33 tại Thái Lan cuối năm nay.

Phạm Minh Phúc (phải) mừng bàn thắng.

Trước hàng nghìn khán giả trên sân Song Lưu, hai đội nhập cuộc chậm. U22 Việt Nam, khởi đầu tốt hơn khi tạo ra cơ hội chỉ sau ba phút, nhưng không nguy hiểm.

Sau những phút đầu chuệch choạc, Trung Quốc nhanh chóng đáp trả bằng những pha tấn công nguy hiểm. Thủ môn 20 tuổi Cao Văn Bình trở thành điểm tựa cho đội khách, liên tiếp cản phá các cú sút khó chịu, như pha bay người cứu thua từ pha dứt điểm của Wang Bohao ở phút 17.

Phải đến cuối hiệp một, đoàn quân Đinh Hồng Vinh mới tạo ra hai tình huống đáng chú ý. Phút 44, Nguyễn Thanh Nhàn bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi dứt điểm góc hẹp bị thủ môn chủ nhà đẩy ra. Ngay sau đó, Khuất Văn Khang cũng sút chệch cột bằng chân phải không thuận.

Ngay trước hiệp hai, HLV Đinh Hồng Vinh điều chỉnh nhân sự khi tung Lê Văn Thuận và Phạm Minh Phúc vào sân, những thay đổi sau này mang tính bước ngoặt. Phút 81, từ pha đột phá bên cánh trái, Văn Thuận đi bóng qua người rồi tạt vào trong. Hậu vệ Wang Shiqin của Trung Quốc phá hụt bóng, để Minh Phúc ập vào dứt điểm cận thành, ghi bàn duy nhất trận đấu.

U22 Trung Quốc 0-1 U22 Việt Nam Diễn biến chính trận đấu.

Minh Phúc quê Hưng Yên, 21 tuổi, cao 1,72 m, thuộc biên chế CLB Công An Hà Nội. Anh đã chơi năm trận ở V-League mùa này, với hai lần đá chính. Còn Văn Thuận mới 19 tuổi, được nhiều CĐV CLB Thanh Hóa ví như "Lamine Yamal xứ Thanh".

Kết quả này giúp U22 Việt Nam lên nhì bảng sau lượt trận đầu Panda Cup. Bởi ở trận khai mạc, Hàn Quốc thắng Uzbekistan 2-0. Ở hai trận tiếp theo, thầy trò Đinh Hồng Vinh gặp Hàn Quốc ngày 15/11 và Uzbekistan ngày 18/11.

Đội hình xuất phát

U22 Trung Quốc: Bohao, Yusupu, Haofan, Xu Bin, Yimingkari, Abuduwaili, Shenping, Hetao, Zhenquan, Shiqin, Yiran.

U22 Việt Nam: Văn Bình - Anh Quân, Hiểu Minh, Lý Đức, Nhật Minh, Văn Khang - Công Phương, Văn Trường, Xuân Bắc, Thanh Nhàn - Quốc Việt.

Hoàng An