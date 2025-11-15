HLV U22 Việt Nam chỉ ra hai điểm cần sửa sau trận thua Uzbekistan

Trung QuốcQuyền HLV Đinh Hồng Vinh tiếc khi Việt Nam thủng lưới sớm, và chỉ ra những điểm cần cải thiện sau lượt hai giải giao hữu U22 Panda Cup 2025.

Ở lứa U22, Việt Nam chưa từng thắng Uzbekistan. Trên sân Song Lưu chiều 15/11, đội tiếp tục thua 0-1, với pha lập công ngay từ phút thứ tư của Saidkhon Khamidov. HLV Đinh Hồng Vinh đánh giá Uzbekistan rất mạnh, có tổ chức tốt và kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

"Bàn thua sớm tạo ra những thay đổi nhất định, nhưng đội giữ được sự ổn định và không bị cuốn theo đối thủ", HLV Hồng Vinh nói sau trận. "Tôi hài lòng với nỗ lực và thái độ của cầu thủ. Đội cần cải thiện trong khâu xử lý cuối và khả năng duy trì nhịp pressing".

Tiền vệ Việt Nam Nguyễn Thái Quốc Cường (áo đỏ) thi đấu trong trận thua Uzbekistan 0-1 ở giải giao hữu U22 Panda Cup 2025, trên sân Song Lưu, Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc ngày 15/11/2025. Ảnh: UFA

Ông Vinh cho rằng sự tập trung giúp Việt Nam giữ được thế trận, đồng thời tạo ra một số cơ hội gỡ hòa. Nhưng Nguyễn Đình Bắc và Lê Văn Thuận bỏ lỡ, đặc biệt là tình huống Nguyễn Ngọc Mỹ đánh đầu dội xà ở phút cuối.

"Kết quả này cũng gây tiếc nuối. Chúng tôi đã thiếu một chút may mắn", HLV Hồng Vinh cho hay. "Tuy nhiên, mục tiêu ở một giải giao hữu là xây dựng đội hình, kiểm tra con người và tích lũy kinh nghiệm cho giải chính thức".

Đây là lần thứ ba liên tiếp Việt Nam không thắng Uzbekistan ở Panda Cup. Trước đó, đội thua 0-2 vào tháng 9/2024 và hòa 0-0 tháng 3/2025.

Kết quả này giúp đại diện Trung Á có chiến thắng đầu tiên tại giải, sau khi thua Hàn Quốc 0-2 ở lượt ra quân hôm 12/11. Đội có ba điểm như Việt Nam, nhưng xếp sau do kém hiệu số bàn thắng bại (-1 so với 0). Trong khi đó, Hàn Quốc đứng đầu với hiệu số +2, và còn một trận gặp Trung Quốc.

Lượt cuối sẽ diễn ra vào ngày 18/11, khi Việt Nam đối đầu Hàn Quốc. Ở Panda Cup hồi tháng 3, hai đội hòa 1-1.

HLV Đinh Hồng Vinh đánh giá đại diện Đông Á chất lượng cao, di chuyển nhiều, tốc độ tốt và chơi hiện đại. "Chúng tôi sẽ cân nhắc thể trạng từng cầu thủ để có điều chỉnh hợp lý. Một số cầu thủ cần thêm thời gian thi đấu để ban huấn luyện đánh giá", ông cho biết. "Mục tiêu là thi đấu có tổ chức, giữ cự ly đội hình tốt và cải thiện khâu xử lý cuối".

Hiếu Lương