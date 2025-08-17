Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua 0-4 trước đối thủ kém 10 bậc

Hà NộiĐội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua Tây Ban Nha 0-4 (22-25, 18-25, 20-25, 24-26) ở trận giao hữu trước thềm giải vô địch thế giới 2025.

Tây Ban Nha hiện đứng thứ 32 trên bảng thứ bậc Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB) và kém Việt Nam 10 bậc. Tuy nhiên, đại diện châu Âu sở hữu thể hình tốt với nhiều cầu thủ cao từ 1,8 đến 1,9 m, cùng lối đánh tốc độ và hiện đại của châu Âu.

Tại nhà thi đấu Đông Anh ở Hà Nội tối 17/8, Việt Nam lần lượt thua 22-25, 18-25, 20-25 và 24-26. Theo luật, bóng chuyền đánh năm set thắng ba. Nhưng trận này mang tính chất giao hữu, nên ban huấn luyện đội thỏa thuận sẽ đánh đến bốn set thắng.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua Tây Ban Nha 0-4 ở trận giao hữu tại nhà thi đấu Đông Anh, Hà Nội, ngày 17/8/2025. Ảnh: Hiếu Lương

Hai đội sử dụng toàn bộ 14 cầu thủ. Tuy nhiên, phong độ của Việt Nam không tốt, dẫn đến chơi rời rạc, mắc nhiều lỗi bước một và tấn công. Trong khi đó, đối thủ chơi ổn định ở tất cả các khâu và không để bị chủ nhà dẫn trước.

Hàng chắn Tây Ban Nha có chiều cao tốt cũng khiến đối chuyền số một của Việt Nam là Nguyễn Thị Bích Tuyền gặp khó. Trong khi đó, De Paula, Varela và Escamilla liên tục có những cú đập lọt tay chắn hoặc trên chắn ghi điểm.

Sau trận đấu, trợ lý HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa cho biết thất bại này không bất ngờ vì Việt Nam đã trải qua mùa giải dày đặc nên thể lực đi xuống nhiều. Đây là trận đấu để lấy lại cảm giác và chuẩn bị tốt hơn cho giải vô địch thế giới 2025.

"Đối thủ rất mạnh với lối chơi tốc độ", Ngọc Hoa nói với VnExpress sau trận. "Thất bại và thể hiện không tốt là điều ban huấn luyện đã lường trước".

Trước loạt giao hữu, Việt Nam đã thi đấu nhiều giải, gồm giải châu Á AVC Nations Cup, hai chặng SEA V-League, rồi giải giao hữu VTV Cup. Ngoài ra, các cầu thủ cũng thi đấu cho CLB. Tần suất thi đấu cách hai tuần có một giải khiến thể lực và tinh thần cầu thủ bị bào mòn. Tuy nhiên, ban huấn luyện đã có lộ trình để cải thiện.

Theo bà Ngọc Hoa, Việt Nam cần ưu tiên cải thiện khâu đỡ bước một - vấn đề bị xem là cố hữu. "Tây Ban Nha có những đường bóng tốt từ phát đến tấn công. Đây là cơ hội để đội cảm nhận", vị trợ lý HLV cho hay. "Mọi người đều cảm nhận rõ phải thay đổi và chúng tôi mong các bạn tập trung hơn ở các trận kế tiếp".

Sau trận này, Việt Nam còn một trận giao hữu với đại diện châu Phi Kenya vào ngày 19/8 cũng tại nhà thi đấu Đông Anh. Trận này đáng lẽ diễn ra hôm qua 16/8, nhưng chuyến bay của Kenya đến trễ. Ban tổ chức quyết định đẩy trận chủ nhà Việt Nam gặp Tây Ban Nha lên thi đấu trước, rồi mới đến trận gặp Kenya.

Kenya hiện đứng thứ 23 thế giới, kém Việt Nam một bậc. Tuy nhiên, đối thủ đã 7 lần dự giải vô địch thế giới. Thầy trò ông Nguyễn Tuấn Kiệt hiểu rõ bản thân còn kém đối thủ.

Sau đó, Việt Nam sẽ sang Thái Lan dự giải vô địch thế giới 2025. Giải diễn ra từ ngày 22/8 đến 7/9 ở 4 thành phố. 32 đội chia làm tám bảng thi đấu vòng tròn một lượt, để chọn ra hai đội dẫn đầu mỗi bảng vào vòng 1/8.

Đây là lần đầu Việt Nam dự giải và nằm ở bảng G. Đội lần lượt gặp Ba Lan ngày 23/8, Đức 25/8 và Kenya 27/8.

Ba Lan đang đứng thứ ba thế giới với 11 lần dự giải. Thành tích tốt nhất là á quân năm 1952. Trong khi đó, Đức đứng thứ 11 thế giới. Thành tích tốt nhất là đứng thứ tư năm 1974 và 1986 trong 17 lần tham dự. Kenya có lần thứ 8 dự giải nhờ thành tích vô địch châu Phi 2023.

"Mục tiêu đầu tiên là cọ xát với đối thủ mạnh, cảm nhận tốc độ và đừng để thua điểm số quá xa", trợ lý HLV Ngọc Hoa cho biết. "Cả đội đang nỗ lực để hướng tới mục tiêu quan trọng nhất là SEA Games 33".

Hiếu Lương