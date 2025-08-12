Việt Nam sẽ xuất khẩu 5.000 UAV vận tải sang Hàn Quốc

Máy bay vận tải không người lái UAV do công ty CT Group của Việt Nam sản xuất sẽ được xuất khẩu sang Hàn Quốc theo thỏa thuận hợp tác vừa ký kết.

Lễ ký kết giữa CT Group và Airbility, công ty công nghệ máy bay không người lái của Hàn Quốc, diễn ra ngày 12/8 tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc ở Seoul, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok chứng kiến các đơn vị, doanh nghiệp trao thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Đại diện CT Group cho biết công ty đã làm chủ công nghệ lõi sản xuất UAV. Các UAV vận tải hạng nặng do CT UAV, công ty thành viên của CT Group, sản xuất có tải trọng từ 60 đến 300 kg, tỷ lệ nội địa hóa đạt 85%. Doanh nghiệp cũng phát triển các dòng UAV tích hợp trí tuệ nhân tạo, kết hợp công nghệ bán dẫn và hệ thống định danh địa điểm mạng lưới.

"Việc có đơn hàng xuất khẩu máy bay vận tải không người lái cho một thị trường cao cấp và khó tính như Hàn Quốc cho thấy Việt Nam đã sẵn sàng tham gia vào cuộc chơi công nghệ ở cấp độ cao hơn, đồng thời mở ra cánh cửa xuất khẩu sản phẩm công nghệ đến nhiều quốc gia khác trên thế giới", đại diện công ty nói.

Mô hình một mẫu thiết bị bay không người lái do CT Group phát triển. Ảnh: CT Group

Cùng ngày, CT Group cũng ký kết nhận đơn hàng lắp ráp, kiểm tra và đóng gói (ATP) 100 triệu chip bán dẫn cho công ty Imagis của Hàn Quốc. Họ cũng sẽ hợp tác với Đại học Inha để đào tạo, chuyển giao công nghệ về bán dẫn.

Máy bay không người lái và chip bán dẫn thuộc danh mục 11 nhóm công nghệ và 35 nhóm sản phẩm chiến lược, được Thủ tướng ban hành hồi tháng 6.

Đầu tháng 8, Bộ Khoa học và Công nghệ trình Chính phủ lựa chọn ba sản phẩm công nghệ cần ưu tiên triển khai sớm để phát triển kinh tế. Ba sản phẩm sẽ được lấy từ danh sách 6 công nghệ chiến lược, gồm: thiết bị mạng di động 5G chuẩn ORAN, mô hình ngôn ngữ lớn và trợ lý ảo tiếng Việt, robot di động tự hành, nền tảng blockchain truy xuất nguồn gốc, thiết bị bay không người lái (UAV) và AI camera xử lý tại biên. Sau khi được phê duyệt, Bộ sẽ ban hành đề án phát triển cho từng sản phẩm tiên phong, như làm rõ đầu ra, lộ trình cụ thể, nguồn lực tài chính, cơ chế đặc thù hỗ trợ trong toàn bộ quá trình nghiên cứu, phát triển cho đến thương mại hóa.

Trọng Đạt