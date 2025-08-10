Tổng Bí thư gặp các chuyên gia Việt Nam về đổi mới sáng tạo tại Hàn Quốc

Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao gặp mặt thành viên Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam và các chuyên gia người Việt tại Hàn Quốc, chiều 10/8.

Buổi gặp nằm trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, do Bộ Tài chính và Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức.

Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam, do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) bảo trợ, có mặt tại 22 quốc gia và vùng lãnh thổ, với hơn 2.000 thành viên là các chuyên gia, nhà khoa học, tổng công trình sư trong những ngành công nghiệp quan trọng.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt thành viên Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam và chuyên gia người Việt Nam tại Hàn Quốc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Các chuyên gia đã chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất giải pháp, kiến nghị thúc đẩy những lĩnh vực đang được ưu tiên như bán dẫn, AI, y sinh học, robot, thiết bị tự hành, hàng không vũ trụ, thiết bị bay không người lái (UAV). Cùng với đó là các sáng kiến, cách làm hay nhằm phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số tại Việt Nam.

Sau khi lắng nghe chuyên gia, doanh nhân người Việt, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá đây là những sáng kiến thiết thực, sát với nhu cầu thực tiễn, nhất là những lời gợi mở để Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị của các tập đoàn công nghệ lớn. Ông cho biết Bộ Chính trị đã ban hành bốn nghị quyết quan trọng về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; hội nhập quốc tế trong tình hình mới; đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật; phát triển kinh tế tư nhân. Đây là những trụ cột thể chế, tạo động lực để Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Nhấn mạnh vai trò của nguồn nhân lực chất lượng cao và đội ngũ trí thức, chuyên gia, doanh nhân, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc phát huy vai trò cầu nối, đẩy mạnh kết nối các chuyên gia, trí thức, doanh nhân người Việt tại Hàn Quốc với các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong nước.

Ông yêu cầu Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc chủ động dẫn dắt các sáng kiến, thúc đẩy chuyển giao tri thức, kinh nghiệm để đưa những tinh hoa, tiến bộ của thế giới về với Việt Nam.

Tổng Bí thư giao Bộ Tài chính điều phối, kết nối, chuyển giao tri thức, cụ thể hóa các chương trình, ý tưởng, đề xuất để hình thành các giải pháp, sản phẩm cụ thể, có giá trị gia tăng cao, góp phần giải những bài toán lớn của đất nước.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho rằng, đội ngũ trí thức, chuyên gia kiều bào ở nước ngoài, đặc biệt ở các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, công nghệ cao sẽ đóng vai trò quan trọng trong kỷ nguyên mới của đất nước. Theo ông, xây dựng đất nước không nhất thiết phải trở về mới đóng góp, mà có thể thực hiện thông qua việc kết nối nguồn lực, chia sẻ tri thức, hợp tác quốc tế.

Trọng Đạt