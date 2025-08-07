Việt Nam triển khai sớm ba sản phẩm công nghệ chiến lược

Bộ Khoa học và Công nghệ trình Chính phủ lựa chọn ba sản phẩm công nghệ chiến lược cấp thiết, cần ưu tiên triển khai sớm để phát triển kinh tế.

Ba sản phẩm sẽ được lựa chọn từ danh sách 6 công nghệ chiến lược, gồm: thiết bị mạng di động 5G chuẩn ORAN, mô hình ngôn ngữ lớn và trợ lý ảo tiếng Việt, robot di động tự hành, nền tảng blockchain truy xuất nguồn gốc, thiết bị bay không người lái (UAV) và AI camera xử lý tại biên.

Danh sách đã được Bộ trình lên Thủ tướng để báo cáo Ban chỉ đạo Trung ương lựa chọn. Đây là bản rút gọn từ danh mục 11 nhóm công nghệ và 35 nhóm sản phẩm chiến lược được Thủ tướng ban hành hồi tháng 6.

Tại họp báo ngày 5/8 của Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Hoàng Anh Tú, Phó vụ trưởng Khoa học, kỹ thuật và công nghệ, cho biết việc chọn ra ba sản phẩm nhằm triển khai làm mẫu, rút kinh nghiệm, truyền cảm hứng và khẳng định Việt Nam có thể làm chủ công nghệ lõi.

Sau khi được phê duyệt, Bộ sẽ ban hành đề án phát triển cho từng sản phẩm tiên phong, như làm rõ đầu ra, lộ trình cụ thể, nguồn lực tài chính, cơ chế đặc thù hỗ trợ trong toàn bộ quá trình nghiên cứu, phát triển cho đến thương mại hóa.

Ông Hoàng Anh Tú, Phó vụ trưởng Khoa học, kỹ thuật và công nghệ. Ảnh: Hoàng Bách

Ông Tú cho biết, để triển khai công nghệ chiến lược, Bộ đã tổ chức khảo sát, làm việc với doanh nghiệp, viện trường lớn tại Hà Nội và TP HCM, xác định công nghệ và sản phẩm cụ thể, quy mô đầu tư và khả năng tham gia phát triển của các doanh nghiệp, viện trường.

Bộ cũng đã thông báo rộng rãi kế hoạch tài trợ đề tài phát triển, kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đăng ký. Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (Nafosted) cũng tái cơ cấu theo hướng rút gọn quy trình, nâng cao hiệu quả phân bổ kinh phí. "Khi nhiệm vụ được phê duyệt và có tổ chức đủ điều kiện chủ trì, Quỹ sẽ cấp ngay kinh phí triển khai, không phụ thuộc vào chu kỳ ngân sách năm", đại diện Vụ Khoa học, kỹ thuật và công nghệ nói.

Mẫu UAV do Nhà máy Z131 - Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng sản xuất, được trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế 2024. Ảnh: Giang Huy

Trong các buổi làm việc, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng nhiều lần nhấn mạnh định hướng mới của Việt Nam là chuyển từ một quốc gia sử dụng công nghệ sang làm chủ công nghệ chiến lược. Cách làm của Việt Nam là từ chiến lược, bài toán quốc gia, dần hình thành ra sản phẩm chiến lược, tiếp đến làm chủ công nghệ qua sản phẩm rồi quay lại bắt đầu nghiên cứu khoa học.

Theo Vụ Khoa học, kỹ thuật và công nghệ, thời gian tới Bộ sẽ trình Thủ tướng phê duyệt "Đề án quốc gia phát triển công nghệ chiến lược đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2035". Đề án gồm Chương trình Khoa học và Công nghệ quốc gia phát triển công nghệ chiến lược, với 11 chương trình thành phần - tương ứng 11 nhóm công nghệ chiến lược. Mỗi chương trình thành phần giao cho một bộ, ngành chủ trì.

Bộ cũng sẽ trình Thủ tướng phê duyệt "Đề án phát triển hệ thống trung tâm nghiên cứu và phòng thí nghiệm trọng điểm dùng chung", tập trung cho công nghệ chiến lược, đặt tại viện trường, khu công nghệ cao, theo mô hình mở, hợp tác công - tư, cho phép các bên tiếp cận, sử dụng. Song song, các văn bản hướng dẫn Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cũng sẽ được xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành để hoàn thiện hành lang pháp lý.

Trọng Đạt

