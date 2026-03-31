Việt Nam – Malaysia: Cuộc đấu vì danh dự

Ninh BìnhCuộc so tài trên sân Thiên Trường tối nay để khẳng định lại sức mạnh của hai đội tuyển, sau biến cố gian lận nhập tịch ở lượt đi vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Malaysia, với 7 cầu thủ nhập tịch mới, đã đánh bại Việt Nam 4-0 ở lượt hai bảng F trên sân Bukit Jalil vào ngày 10/6/2025. Cuộc đại thắng ấy tưởng chừng đã đưa bóng đá Malaysia sang trang mới tươi sáng hơn. Nhưng đến ngày 17/3/2026, LĐBĐ châu Á (AFC) chính thức xử Malaysia thua 0-3 trước Việt Nam và Nepal, khi 7 cái tên kể trên vi phạm tư cách thi đấu vì dùng hồ sơ nhập tịch giả mạo.

Cuối cùng, Malaysia vẫn mất ngôi đầu bảng F và suất dự vòng chung kết Asian Cup 2027 vào tay Việt Nam. Mạch không thắng Việt Nam tiếp tục nối dài đến năm thứ 12. Còn chiến thắng gần nhất, với tỷ số 4-2, là ở lượt về bán kết AFF Cup (nay là ASEAN Cup) 2014 trên sân Mỹ Đình.

Việt Nam (áo đỏ) thua Malaysia 0-4 ở lượt hai bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027, trên sân Bukit Jalil, Malaysia ngày 10/6/2025. Ảnh: Hai Tư

Vụ gian lận nhập tịch đã phô bày lỗ hổng trong công tác quản lý của LĐBĐ Malaysia (FAM), với những án phạt bổ sung còn lơ lửng trên đầu. Người hâm mộ vừa được tiếp thêm kỳ vọng đã chuyển đánh mất niềm tin và kêu gọi cải tổ lại nền bóng đá. 7 cầu thủ liên quan bị cấm thi đấu 12 tháng, còn những người đang cống hiến ở đội tuyển hiện tại đau đớn và thất vọng khi mất cơ hội đến giải đấu lớn.

Giữa khó khăn bủa vây, cuộc tái đấu với Việt Nam lại được coi là cơ hội để thầy trò HLV Peter Cklamovski xốc lại tinh thần. Nhà cầm quân người Australia nhiều lần nhắc đến "sự kiểm soát" sau biến cố. Ông không thể kiểm soát những chuyện bên lề, nhưng hàm ý rằng mọi thứ ở phòng thay đồ và trên sân vẫn nằm trong tầm tay.

Trước khi sang Việt Nam, Malaysia có 5 ngày tập luyện kín tại Thái Lan mà HLV Cklamovski miêu tả là tốt nhất từ trước đến nay. "Không gì có thể đánh gục chúng tôi nhờ tinh thần đồng đội tuyệt vời", Cklamovski nói ở họp báo trước trận. "Chúng tôi hướng đến chơi thứ bóng đá tốt nhất như đã thể hiện suốt chiến dịch này, và theo đuổi chiến thắng đầu tiên trước Việt Nam sau 12 năm".

Tiền vệ Malaysia gốc Argentina Sergio Aguero tập luyện tại sân Thiên Trường ở Ninh Bình ngày 30/3/2026. Ảnh: Hiếu Lương

Nhiều chuyên gia, cựu cầu thủ và truyền thông Malaysia cũng đứng về phía đoàn quân Cklamovski. Họ miêu tả cuộc đấu ở sân Thiên Trường là "vì danh dự". Cựu tuyển thủ Azlan Johar muốn đội tuyển "khiến Việt Nam bẽ mặt và chứng minh vẫn có thể thắng khi không có 7 cầu thủ kia". Trong khi đó, cựu HLV Datuk Rajagobal, từng giúp Malaysia vô địch AFF Cup 2010, tin rằng Việt Nam mới là đội chịu nhiều áp lực hơn.

Lực lượng hiện tại của Malaysia gồm hầu hết những cầu thủ quen mặt từng đấu Việt Nam. Họ có 10 cầu thủ mang dòng máu lai, nổi bật là Dion Cools (gốc Bỉ) đang chơi cho Cerezo Osaka ở J-League 1, hay Nooa Laine (Phần Lan). 3 cầu thủ gốc nước ngoài hoàn toàn là Endrick, Paulo Josue (Brazil) và Sergio Aguero (Argentina).

Nguyễn Xuân Son (trái) và Đoàn Văn Hậu tập luyện cùng đội tuyển Việt Nam tại sân Thiên Trường ở Ninh Bình, ngày 30/3/2026. Ảnh: Hiếu Lương

Sĩ khí ấy của đối thủ cũng là động lực chiến thắng với thầy trò HLV Kim Sang-sik. "Tôi kỳ vọng thắng 2-0", nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết. "Trận thua 0-4 trước đó thật sự vẫn rất khó chấp nhận với chúng tôi".

HLV Kim từng dùng trận thua này để kích thích tinh thần cầu thủ tại SEA Games 33, khi Việt Nam hạ Malaysia 2-0 ở vòng bảng. Bên cạnh đó, ông được tiếp thêm sự tự tin khi có sự trở lại của Nguyễn Xuân Son, Trần Đình Trọng và Đoàn Văn Hậu sau thời gian dài chấn thương, cùng tân binh nhập tịch Đỗ Hoàng Hên.

Về tâm lý, các cầu thủ Việt Nam thoải mái hơn khi đã có vé dự Asian Cup 2027. Nhưng cuộc đấu tối nay vẫn là bài kiểm tra chất lượng cho bản lĩnh và lối chơi, đồng thời là cữ dượt cho những giải đấu tương lai mà gần nhất là ASEAN Cup 2026.

