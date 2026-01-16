Việt Nam làm khách trước Indonesia ở ASEAN Cup 2026

Theo lịch thi đấu chi tiết được LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) công bố vào chiều nay, Việt Nam phải đá trên sân Indonesia ở vòng bảng ASEAN Cup 2026.

Việt Nam gặp đội thắng trong cặp play-off giữa Timor Leste với Brunei ở lượt ra quân bảng A, trên sân khách vào ngày 24/7. Sau đó, đội nghỉ lượt hai (27/7), trước khi đấu Singapore 31/7 (sân nhà), Indonesia 3/8 (sân khách) và Campuchia 7/8 (sân nhà).

Sau lễ bốc thăm chia bảng chiều 15/1, Việt Nam đã xác định Indonesia là đối thủ khó chịu nhất. Việc phải chạm trán đối thủ này trên sân khách chắc chắn tăng thêm khó khăn cho thầy trò Kim Sang-sik.

Địa điểm thi đấu chưa được công bố. Nhưng Indonesia nhiều khả năng sẽ chọn Gelora Bung Karno, với sức chứa khoảng 78.000 chỗ ngồi, làm sân nhà.

Việt Nam (áo trắng) hòa Indonesia 0-0 ở lượt đi bán kết AFF Cup 2022 trên sân Gelora Bung Karno ở Jakarta, Indonesia ngày 6/1/2023. Ảnh: Lâm Thỏa

Việt Nam từng 13 lần chạm trán Indonesia ở các phiên bản ASEAN Cup, trong đó đội thắng ba, hòa 7, thua ba. Tính trên mọi đấu trường, Việt Nam thắng 9, hòa 11 và thua 11 trận.

Tính riêng trên sân khách, Việt Nam mới thắng Indonesia một trận, với tỷ số 3-1 ở vòng loại hai World Cup 2022 - khu vực châu Á, diễn ra tại Bali. Sau đó, đội lần lượt hòa 0-0 (lượt về bán kết AFF Cup 2022) và thua 0-1 (vòng loại hai World Cup 2026).

Ngoài ra, vì điều kiện hạn chế, Timor Leste hoặc Brunei nhiều khả năng cũng phải chọn một sân đấu ngoài lãnh thổ để tổ chức các trận sân nhà. Như ở ASEAN Cup 2024, Timor Leste đã thuê sân Việt Trì ở Phú Thọ để thi đấu.

Đội thắng trận play-off sẽ lần lượt gặp Việt Nam (sân nhà), Singapore (sân khách), Indonesia (sân nhà) và Campuchia (sân khách). Việc họ lựa chọn địa điểm thi đấu cũng ảnh hưởng đến kế hoạch của các đội tuyển còn lại.

ASEAN Cup 2026 diễn ra từ 24/7 đến 26/8, ngay sau World Cup. Thể thức kỳ này vẫn giống những kỳ gần đây. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra hai đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết. Vòng bảng, mỗi đội chơi hai trận sân nhà, hai sân khách, xen kẽ nhau từ 24/7 đến 8/8. Bán kết và chung kết diễn ra hai lượt đi và về từ 15/8 đến 26/8.

Trong 15 kỳ trước, Thái Lan đứng đầu với bảy lần vô địch. Xếp sau là Singapore (4), Việt Nam (3) và Malaysia (1). Việt Nam là đương kim vô địch, sau khi thắng Thái Lan tổng tỷ số 5-3 ở hai lượt chung kết vào tháng 1/2025.

Đây là lần thứ ba giải diễn ra vào mùa hè, sau kỳ 1996 và 1998. Điều này dự kiến giúp các đội có lực lượng tốt hơn, dù giải vẫn không thuộc lịch FIFA. Bởi tháng 7 và tháng 8 thuộc giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải CLB ở khu vực.

