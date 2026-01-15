Việt Nam cùng bảng Indonesia ở ASEAN Cup 2026

IndonesiaIndonesia sẽ là đối thủ khó nhằn nhất của Việt Nam tại bảng A ASEAN Cup 2026, sau lễ bốc thăm tại Jakarta lúc 16h hôm nay.

Nguyên tắc phân nhóm hạt giống dựa trên thành tích trung bình của hai kỳ gần nhất 2022 và 2024. Việt Nam và Thái Lan ở nhóm một, do cùng là nhà vô địch và á quân ở hai kỳ này. Malaysia và Singapore ở nhóm hai. Philippines và Indonesia nhóm ba. Campuchia và Myanmar nhóm bốn. Lào và một đội vượt qua vòng loại (Brunei hoặc Timor Leste) ở nhóm năm.

Do Thái Lan và Campuchia đang có xung đột ở biên giới, Ban tổ chức quyết định không xếp hai đội cùng bảng để tránh trường hợp không thể diễn ra như tại SEA Games 33. Vì vậy, Campuchia nằm ở bảng A, cùng Việt Nam do là đương kim vô địch.

Bảng A Bảng B Việt Nam Thái Lan Singapore Malaysia Indonesia Philippines Campuchia Myanmar Timor Leste/Brunei Lào

Lá thăm từ đại diện nhà tài trợ chính của ASEAN Cup 2026, ông Faraz Shamsi đã đưa Indonesia vào cùng bảng với Việt Nam. Lần gần nhất hai đội gặp nhau là ở vòng bảng kỳ giải trước trên sân Việt Trì tại Phú Thọ. Việt Nam, được dẫn dắt bởi HLV Kim Sang-sik, đã thắng với pha lập công duy nhất của Nguyễn Quang Hải. Trong khi đó, Indonesia, với HLV Shin Tae-yong, đã cử đội hình gồm hầu hết cầu thủ U21 tham dự do giải đấu nằm ngoài lịch FIFA days.

Trước Indonesia, Việt Nam thắng 3, hòa 7, thua 3 ở giải Đông Nam Á. Tính trên mọi đấu trường, đội thắng 9, hòa 11 và thua 11 trận. Trước chiến thắng ở vòng bảng ASEAN Cup 2024, Việt Nam thua liền ba trận đều dưới thời HLV Philippe Troussier, lần lượt là 0-1 ở vòng bảng Asian Cup 2023, 0-1 và 0-3 tại vòng loại hai World Cup 2026 – khu vực châu Á.

Việt Nam (áo đỏ) thắng Indonesia 1-0 tại vòng bảng ASEAN Cup 2024 trên sân Việt Trì ở Phú Thọ vào ngày 15/12/2024. Ảnh: Lâm Thỏa

ASEAN Cup 2026 diễn ra từ 24/7 đến 26/8, ngay sau World Cup. Thể thức kỳ này vẫn giống những kỳ gần đây. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra hai đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết. Vòng bảng, mỗi đội chơi hai trận sân nhà, hai sân khách, xen kẽ nhau từ 24/7 đến 8/8. Bán kết và chung kết diễn ra hai lượt đi và về từ 15/8 đến 26/8.

Trong 15 kỳ trước, Thái Lan đứng đầu với bảy lần vô địch. Xếp sau là Singapore (4), Việt Nam (3) và Malaysia (1). Việt Nam là đương kim vô địch, sau khi thắng Thái Lan tổng tỷ số 5-3 ở hai lượt chung kết vào tháng 1/2025.

Đây là lần thứ ba giải diễn ra vào mùa hè, sau kỳ 1996 và 1998. Điều này dự kiến giúp các đội có lực lượng tốt hơn, dù giải vẫn không thuộc lịch FIFA. Bởi tháng 7 và tháng 8 thuộc giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải CLB ở khu vực.

Hiếu Lương