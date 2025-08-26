Việt Nam là đội duy nhất của châu Á bị loại ở giải bóng chuyền nữ VĐTG

Thái Lan, Nhật Bản và Trung Quốc đều giành vé vào vòng 1/8, trong khi Việt Nam chắc chắn chia tay giải vô địch bóng chuyền thế giới 2025 ngay vòng bảng.

Việt Nam dừng bước sau hai trận toàn thua Ba Lan 1-3 và Đức 0-3. Chung số phận ở bảng G là Kenya. Đội tuyển từ châu Phi lần lượt thất bại 0-3 trước Đức và 1-3 trước Ba Lan.

Cuộc đối đầu giữa hai đội, lúc 17h ngày 27/8 giờ Hà Nội, ở lượt cuối vì vậy không còn ý nghĩa cạnh tranh suất đi tiếp. Tuy nhiên, với thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt, đây vẫn là cơ hội để các cầu thủ có thêm trải nghiệm, gia tăng khả năng cọ xát với đối thủ tầm thế giới.

Trên bảng thứ bậc của Liên đoàn bóng chuyền thế giới FIVB, Việt Nam đứng thứ 22, còn Kenya là 23. Ở trận giao hữu hôm 19/8 tại Hà Nội, đội chủ nhà đã đánh bại Kenya 25-21, 25-14, 25-19, 25-19.

Thanh Thúy đập bóng trong trận Việt Nam thua Đức 0-3 ở lượt hai bảng G giải bóng chuyền thế giới 2025. Ảnh: FIVB

Ở bảng A, chủ nhà Thái Lan tận dụng triệt để cơ hội vào bảng đấu nhẹ, thắng Ai Cập 3-1 và Thụy Điển 3-0. Họ sẽ đối đầu Hà Lan trong cuộc đua giành vị trí nhất bảng ở lượt cuối lúc 20h30 hôm nay.

Bảng B, Italy và Bỉ cùng thắng áp đảo 3-0 trước Slovakia rồi Cuba. Cả hai sẽ gặp nhau lúc 17h hôm nay để cạnh tranh đỉnh bảng.

Ở bảng C, Brazil chắc chắn đi tiếp sau khi hạ Hy Lạp và Pháp. Tấm vé còn lại là cuộc cạnh tranh giữa Pháp và Hy Lạp, trong khi Puerto Rico chắc chắn bị loại. Tương tự là bảng D, khi mới xác định được một đội tuyển vào vòng sau là Mỹ, nhờ hai trận thắng cùng tỷ số 3-1 trước Slovenia và Argentina. Argentina, CH Czech và Slovenia sẽ cùng cạnh tranh cho suất còn lại.

Bảng E, Thổ Nhĩ Kỳ và Canada đều sớm đi tiếp, trong khi Bulgaria và Tây Ban Nha bị loại. Cục diện ở bảng F cũng vậy. CH Dominica và Trung Quốc cùng giành vé vào vòng trong nhờ hai trận toàn thắng, còn Mexico và Colombia dừng bước.

Tại bảng H, đương kim vô địch Serbia thể hiện sức mạnh vượt trội, giành vé đi tiếp nhờ hai trận toàn thắng 3-0 trước Ukraine và Cameroon. Nhật Bản đều thắng 3-1 nên đứng thứ hai, nhưng còn nguyên cơ hội cạnh tranh đỉnh bảng với Serbia.

Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025 diễn ra từ ngày 22/8 đến 7/9 tại Thái Lan. Gồm 32 đội tuyển mạnh nhất đến từ 5 châu lục, chia thành 8 bảng. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn tính điểm để xác định hai đội nhất - nhì mỗi bảng vào vòng 16 đội.

16 đội không thể vượt qua vòng bảng sẽ dừng bước mà không tiếp tục đấu vòng phân hạng. Thể thức này được cho là khắc nghiệt với những đội tuyển tân binh như Việt Nam. Năm nay, thầy trò ông Kiệt được đôn lên dự giải sau khi đứng thứ tư giải châu Á 2023 và Thái Lan làm chủ nhà của giải VĐTG 2025.

