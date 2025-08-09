Việt Nam hạ Canada ở giải bóng chuyền U21 nữ thế giới

IndonesiaCác cô gái Việt Nam đánh bại Canada 3-1 ở lượt thứ ba bảng A giải bóng chuyền U21 thế giới, chiều 9/8.

Sau khi hạ chủ nhà Indonesia 3-0 rồi thắng bất ngờ Serbia 3-1, Việt Nam đứng nhì bảng A với 6 điểm, chỉ kém chỉ số phụ so với Argentina. Do đó, một chiến thắng nữa trước Canada sẽ giúp thầy trò Nguyễn Trọng Ninh đặt chân vào vòng 1/8.

Cầu thủ U21 Việt Nam mừng chiến thắng 3-1 trước Canada ở lượt thứ ba bảng A giải bóng chuyền nữ U21 thế giới, chiều 9/8. Ảnh chụp màn hình

Trước đội bóng Bắc Mỹ có hình thể cao lớn hơn, Việt Nam vẫn thi đấu tự tin. Các pha bắt bước một tốt, chuyền hai chính xác giúp Đặng Hồng và đồng đội ăn miếng trả miếng. Đến giữa set một, Việt Nam vượt lên tạo cách biệt 17-14, 22-18, rồi ghi điểm quyết định 25-19 từ pha đập bóng sau vạch 3 m của Phạm Quỳnh Hương.

Sang set hai, hai đội bám đuổi gay cấn. Canada đã hạn chế đáng kể lỗi phát bóng hỏng, bắt bài và theo chắn kỹ hơn các pha đập cắm của Đặng Hồng, Quỳnh Hương, Thùy Linh. Từ chỗ dẫn trước, Việt Nam bị qua mặt vì mắc nhiều lỗi. Dù hội ý kịp thời và ba lần cân bằng điểm số 18-18, 19-19, 23-23 rồi có set-point , các cô gái áo đỏ vẫn không tận dụng được, để thua ngược 24-26.

Vào set ba, Việt Nam chưa thể khắc phục được bước một, để Canada dẫn trước. Nhưng với sự thay đổi nhân sự, cả libero lẫn đối chuyền, đội tuyển chắt chiu cơ hội, ghi hàng loạt điểm quan trọng để dẫn ngược 16-10, 19-13. Các pha phát bóng hiểm sau đó của Như Anh cùng sự chính xác của các tay đập giúp Việt Nam vượt lên thắng 25-19.

Trong set 4, Việt Nam chơi biến hóa, phát bóng tốt, phòng thủ bền bỉ đến chắn bóng hiệu quả, để ghi series 8 điểm. Canada lúng túng thay người, hội ý... nhưng vẫn không mang lại hiệu quả. Việt Nam thậm chí ghi thêm loạt 5 điểm để dẫn trước 13-0. Khánh Huyền tạo chuỗi phát bóng ghi điểm nhiều nhất giải tính đến lúc này (13).

Trên đà hưng phấn, các pha tấn công của Việt Nam đều ghi điểm. HLV Trọng Ninh thậm chí không cần thay người, không cần hội ý, các học trò vẫn giữ mạch lên điểm đều đặn để thắng với cách biệt không tưởng 25-5, và thắng chung cuộc 3-1.

Thống kê điểm số cho thấy sự vượt trội của Việt Nam.

Giải U21 thế giới được tổ chức từ ngày 7 đến 17/8 tại Surabaya, Indonesia với 24 đội tham dự. Việt Nam ở bảng A cùng chủ nhà Indonesia, Serbia, Argentina, Puerto Rico và Canada.

Ngày 11/8, Việt Nam gặp Argentina lúc 10h.

Đức Đồng