Bóng chuyền nữ Việt Nam gây sốc ở giải U21 thế giới

IndonesiaCác cô gái trẻ Việt Nam bất ngờ đánh bại Serbia 3-1 ở lượt thứ hai bảng A giải bóng chuyền nữ U21 thế giới, chiều 8/8.

Giải U21 thế giới được tổ chức từ ngày 7 đến 17/8 tại Surabaya, Indonesia với 24 đội tham dự. Việt Nam ở bảng A cùng chủ nhà Indonesia, Serbia, Argentina, Puerto Rico và Canada.

Sau trận ra quân thắng chủ nhà Indonesia 3-0 hôm qua, Việt Nam bước vào trận thứ hai gặp Serbia. Đây được xem là đối thủ nặng ký khi sở hữu đội hình có chiều cao đồng đều, khả năng chuyên môn vượt trội. Họ đã thắng Puerto Rico 3-0 ở lượt đầu.

Các cầu thủ Việt Nam ăn mừng trong trận thắng Serbia ở lượt hai bảng A giải bóng chuyền U21 thế giới ở Surabaya, Indonesia.

Dù vậy, các cầu thủ Việt Nam nhập cuộc không chút e ngại, thi đấu hiệu quả trong cả tấn công lẫn phòng thủ. Ở set một, có những thời điểm hai đội thi đấu giằng co. Nhưng Đặng Thị Hồng và đồng đội luôn biết cách tạo khác biệt. Sau khi hòa 17-17, đội tuyển vượt lên 21-17 rồi kết thúc set đấu 25-21.

Sang set hai, Việt Nam đánh mất nhịp, lỗi bước một và phát bóng hỏng liên tục. Qua đó giúp Serbia dẫn 6-4, 10-7 rồi 16-10. Sau những điều chỉnh nhân sự của HLV Nguyễn Trọng Linh, đội tuyển rút ngắn khoảng cách xuống còn 19-21, 20-23. Nhưng các quyết định tranh cãi của trọng tài và cú đánh bị chắn của Đặng Hồng khiến Việt Nam thua sít sao 23-25.

Dù bị gỡ 1-1, đoàn quân của HLV Linh không đánh mất tinh thần. Nhờ các pha đập uy lực của Đặng Hồng, Quỳnh Hương hay Như Anh... đội tuyển đứng vững rồi tạo cách biệt trước sự bám đuổi của Serbia và thắng liền hai set còn lại với điểm số 25-22 rồi 25-23.

Sau pha ghi điểm quyết định chiến thắng của Như Anh, toàn thể cầu thủ Việt Nam ùa vào sân, ôm nhau ăn mừng như thể vô địch. Đây là lần đầu các cầu thủ măng non này được ra đấu trường thế giới, hạ đối thủ mạnh và mở ra cửa lớn để tiến sâu vào vòng trong.

13h ngày mai, Việt Nam gặp Canada.

Đức Đồng