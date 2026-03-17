Việt Nam giành vé sớm dự Asian Cup 2027

Do Malaysia bị xử thua hai trận, Việt Nam chắc chắn đứng đầu bảng F vòng loại cuối, đồng nghĩa với suất dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

Trước ngày 17/3, Việt Nam đứng nhì bảng F với 12 điểm sau 5 trận, kém đỉnh bảng Malaysia 3 điểm cũng như hiệu số đối đầu. Do thua 0-4 tại lượt đi vào ngày 10/6/2025, Việt Nam cần thắng lại cách biệt 5 bàn ở lượt về. Nếu cách biệt là 4 bàn, hai đội sẽ đá luân lưu để phân định thứ bậc.

Tuy nhiên, do sử dụng cầu thủ nhập tịch vi phạm tư cách thi đấu, hôm nay Malaysia bị LĐBĐ châu Á (AFC) xử thua 0-3 ở trận thắng Nepal 2-0 và Việt Nam 4-0. Điều này giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik chắc chắn nhất bảng F, bất chấp kết quả trận đấu lượt về ngày 31/3 trên sân Thiên Trường, để giành vé dự Asian Cup 2027.

Bảng F trước khi Malaysia bị xử thua TT Đội Trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua Hiệu số Điểm 1 Malaysia 5 5 0 0 15 1 +14 15 2 Việt Nam 5 4 0 1 11 5 +6 12 3 Lào 5 1 0 4 3 16 -13 3 4 Nepal 5 0 0 5 2 9 -7 0

Bảng F sau khi Malaysia bị xử thua TT Đội Trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua Hiệu số Điểm 1 Việt Nam 5 5 0 0 14 1 +13 15 2 Malaysia 5 3 0 2 9 7 +2 9 3 Lào 5 1 0 4 3 16 -13 3 4 Nepal 5 1 0 4 5 7 -2 3

Malaysia có quyền kháng cáo lên Ủy ban khiếu nại AFC, rồi Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) nếu cần thiết. Tuy nhiên, việc bị xử thua do sử dụng cầu thủ vi phạm tư cách thi đấu chắc chắn không thể thay đổi bởi nó đã trải qua đủ các cấp có thẩm quyền.

Vào tháng 9/2025, Ủy ban kỷ luật FIFA xác định Malaysia sử dụng tài liệu hộ tịch bị làm giả hoặc không hợp lệ trong hồ sơ đăng ký thi đấu của 7 cầu thủ ngoại quốc. Điều này vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc của bóng đá quốc tế. Nhóm này gồm Joao Figueiredo (gốc Brazil), Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Facundo Garces (Argentina), Jon Irazabal, Gabriel Palmero (Tây Ban Nha), và Hector Hevel (Hà Lan). Hệ quả, FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ. Mỗi cầu thủ liên quan bị cấm thi đấu 12 tháng và phạt bổ sung 2.000 franc.

Đến tháng 12/2025, FIFA tiếp tục xử thua Malaysia 0-3 trong các trận giao hữu với Cape Verde, Singapore và Palestine, do sử dụng nhóm cầu thủ nhập tịch vi phạm kể trên. FAM còn bị phạt 10.000 franc Thụy Sĩ.

FAM đã kháng cáo lên Ủy ban khiếu nại FIFA, nhưng án phạt vẫn được giữ nguyên. Họ sau đó đệ đơn lên (CAS) nhưng cũng không thay đổi được tình hình, trước khi AFC ra phán quyết vào hôm nay.

Nguyễn Hai Long (số 7) mừng bàn thắng thứ tư cho Việt Nam trong trận thắng Lào 5-0, ở vòng loại cuối Asian Cup 2027, trên sân Gò Đậu, Bình Dương ngày 25/3/2025, cùng Đỗ Duy Mạnh (trái) và Võ Hoàng Minh Khoa (phải). Ảnh: Đức Đồng

Asian Cup 2027 gồm 24 đội tổ chức tại Arab Saudi từ 7/1 đến 5/2/2027. Trong đó, 18 đội dự vòng loại ba World Cup 2026 – khu vực châu Á có vé đi thẳng, gồm Arab Saudi, Australia, Iraq, Iran, Uzbekistan, Qatar, UAE, Nhật Bản, Hàn Quốc, Oman, Palestine, Bahrain, Jordan, Trung Quốc, Indonesia, Triều Tiên, Kuwait và Kyrgyzstan.

Sáu suất còn lại sẽ được xác định bởi 24 đội bị loại từ vòng loại một và hai World Cup. Nhóm này tiếp tục chia làm sáu bảng, để thi đấu vòng tròn hai lượt theo thể thức sân nhà và sân khách, rồi chọn ra sáu đội nhất dự vòng chung kết.

Bên cạnh Việt Nam, hai đội đã giành vé ở vòng loại cuối là Singapore (bảng C) và Syria (E). Ba suất còn lại là cuộc cạnh tranh giữa Tajikistan và Philippines (A), Lebanon và Yemen (B), Turkmenistan và Thái Lan (D).

Việt Nam sẽ có lần thứ ba liên tiếp dự vòng chung kết Asian Cup. Trước đó, đội tuyển có mặt tại UAE năm 2019, dưới thời HLV Park Hang-seo, sau khi dự vòng loại cuối. Bốn năm sau, đội đến Qatar dưới sự dẫn dắt của HLV Philippe Troussier, nhờ suất đi thẳng khi vào vào loại ba World Cup 2022 - khu vực châu Á.

Thành tích tốt nhất của Việt Nam là vào tứ kết kỳ giải 2007 và 2019.

Hiếu Lương