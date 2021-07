Việt Nam dự kiến nhận 30 triệu liều vaccine trong quý III

Dự kiến trong quý III/2021, Việt Nam sẽ nhận khoảng 30 triệu liều vaccine phòng Covid-19, theo Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long.

Sáng 1/7, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết từ quý III trở đi, số lượng vaccine về Việt Nam tương đối lớn. Các bộ, cơ quan cũng đang đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và sản xuất vaccine trong nước.

Thủ tướng đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chuẩn bị sẵn sàng cho chiến dịch tiêm chủng quy mô toàn quốc, phấn đấu đạt 70 đến 75% người dân được tiêm vào cuối năm 2021, đầu năm 2022.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long. Ảnh: Nhật Bắc

Đến ngày 29/6, cả nước đã tiêm được 3,6 triệu liều vaccine, trong đó gần 200.000 người tiêm đủ hai mũi.

Phiên họp Chính phủ tập trung thảo luận 4 nội dung: Tình hình kinh tế-xã hội; các giải pháp tháo gỡ khó khăn liên quan tới công tác phòng chống Covid-19; một số nội dung về hoạt động của doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ thời gian qua.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, tới thời điểm này, Việt Nam chưa thay đổi mục tiêu đã đề ra, nhưng phải chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hài hòa giữa phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế-xã hội.

Đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận gần 4,5 triệu liều vaccine, trong đó gần 2,5 triệu liều do Covax hỗ trợ, hơn 400.000 liều mua lại từ công ty VNVC, gần một triệu liều do Nhật Bản tặng. Đầu tháng 7, Việt Nam tiếp nhận thêm một triệu liều vaccine nữa do Nhật Bản tài trợ. Tất cả đều của hãng AstraZeneca.Ngoài ra, Trung Quốc đã tặng Việt Nam 500.000 liều Vero-Cell của Sinopharm.