Đề nghị Astra Zeneca chuyển cho Việt Nam 10 triệu liều vaccine

Lãnh đạo Chính phủ đề nghị Công ty AstraZeneca tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Việt Nam có được ít nhất 10 triệu liều vaccine từ nay đến đầu tháng 8/2021.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu nội dung trên tại cuộc làm việc gấp với Tập đoàn AstraZeneca do ông Nitin Kapoor – Chủ tịch AstraZeneca tại các Thị trường châu Á, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc AstraZeneca Việt Nam, tối 29/6.

Ông cũng đề nghị phía AstraZeneca phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy, giúp đỡ có hiệu quả việc sản xuất vaccine trong nước và giảm giá bán vaccine cho Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với ông Nitin Kapoor – Chủ tịch tập đoàn Astra Zeneca tại các Thị trường châu Á, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Astra Zeneca Việt Nam (thứ ba từ trái qua), tối 29/6. Ảnh: Nhật Bắc

Ông Nitin Kapoor cho biết, lúc này trên toàn thế giới, vaccine phòng chống Covid-19 đang khan hiếm do nhu cầu sử dụng rất lớn. Tuy nhiên, ông hứa với Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ báo cáo Công ty AstraZeneca để ưu tiên và cố gắng thuyết phục chuyển cho Việt Nam ít nhất 8 triệu liều vaccine ngay trong tháng 7 và đầu tháng 8/2021.

Ông Nitin Kapoor cũng ghi nhận, cam kết sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền của AstraZeneca để nghiên cứu ưu tiên giảm giá bán vaccine cho Việt Nam tốt nhất có thể.

Ngoài ra, AstraZeneca sẽ giúp đỡ, hỗ trợ Việt Nam sản xuất vaccine trong nước, tăng cường đầu tư gia công, sản xuất các loại thuốc cần thiết tại Việt Nam như thuốc chữa ung thư, tim mạch, đường ruột và một số loại thuốc cho trẻ em...

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định các đề nghị nêu trên của Chính phủ "để thực hiện chiến lược vaccine và tiêm miễn phí cho người dân, kịp thời, an toàn, hiệu quả".

Nhân viên y tế mở hộp vaccine Astra Zeneca. Ảnh: AFP.

Đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận tổng cộng gần 4,5 triệu liều vaccine, trong đó gần 2,5 triệu liều do Covax hỗ trợ, hơn 400.000 liều đặt mua thông qua công ty VNVC, gần một triệu liều do Nhật Bản tặng. Đầu tháng 7, Việt Nam sẽ tiếp nhận thêm 1 triệu liều vaccine nữa do Nhật Bản tài trợ. Tất cả số vaccine này đều là của hãng Astra Zeneca.

Ngoài ra, Trung Quốc đã tặng Việt Nam 500.000 liều Vero-Cell của Sinopharm.

Đến 29/6 cả nước đã tiêm được gần 3,5 triệu liều, trong đó có gần 173.000 người được tiêm đủ hai mũi.

Viết Tuân