Phó tổng thư ký VCCI cho biết Việt Nam đang nổi lên như "ngôi sao sáng" của châu Á, nhờ tăng trưởng vững chắc, độ mở kinh tế cao cùng bước tiến trong cải cách thể chế, chuyển đổi số và phát triển xanh.

Nhận định được ông Đậu Anh Tuấn, Phó tổng thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), nêu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên, ngày 10/11.

"Việt Nam đang được nhìn nhận là điểm đến tiềm năng trong chuỗi giá trị toàn cầu mới, nơi doanh nghiệp quốc tế tìm đến để sản xuất, mở rộng thị trường, kết nối chuỗi cung ứng và tìm kiếm các giá trị phát triển bền vững", ông nói.

Cùng quan điểm, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng dẫn số liệu cho biết tổng vốn FDI đăng ký trong 10 tháng đầu năm đạt trên 31,5 tỷ USD, tăng 15,6% so với cùng kỳ. Trong khi đó, vốn thực hiện đạt 21,3 tỷ USD, tăng 8,8%.

"Điều này cho thấy Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn, các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục tin tưởng vào triển vọng tăng trưởng, môi trường đầu tư kinh doanh và vị thế kinh tế của Việt Nam", Bộ trưởng nói.

Ông Đậu Anh Tuấn, Phó tổng thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phát biểu tại diễn đàn, ngày 10/11. Ảnh: VGP

Năm nay, Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng trên 8%, để hướng tới mức hai chữ số trong giai đoạn tiếp theo. Quý III, GDP cả nước tăng 8,2%, nâng tăng trưởng 9 tháng lên 7,85%. Nhà điều hành tiếp tục giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Nhiều tổ chức quốc tế tiếp tục nâng dự báo tăng trưởng năm nay thêm 1-1,5%. Chẳng hạn trong tháng 10, Standard Chartered dự báo tăng trưởng của Việt Nam năm nay lên 7,5%, cao hơn mức 6,1% đưa ra cuối tháng 7. HSBC nâng từ 6,6% lên 7,9%; UOB đưa lên 7,5% (trước là 6,9%); ADB lên 6,7%.

Tại diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, 5 năm qua, kinh tế Việt Nam khẳng định đủ sức chống chịu trước các cú sốc bên ngoài, duy trì tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm cao hàng đầu thế giới. Song ông nhìn nhận không quốc gia, nền kinh tế nào giữ tư duy cũ, chỉ dựa vào các động lực tăng trưởng truyền thống để phát triển nhanh và bền vững.

"Chuyển đổi, tìm kiếm và kiến tạo động lực tăng trưởng mới là xu thế khách quan và tất yếu", ông nói. Theo Thủ tướng, Việt Nam xác định phát triển kinh tế xanh, kinh tế số là lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu. Trong đó, phát triển kinh tế số phải gắn với kinh tế xanh - tuần hoàn - tri thức - chia sẻ.

Dù vậy, nền kinh tế còn hạn chế như chất lượng đầu tư, trình độ và chuyển giao công nghệ ở một số dự án FDI, tỷ lệ nội địa hóa thấp. Chưa kể, số lượng, quy mô các dự án công nghệ cao, xanh, sạch, thân thiện môi trường khiêm tốn. Một số địa phương chưa đáp ứng đủ nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho các dự án FDI quy mô lớn, công nghệ cao.

Ở góc độ này, Phó tổng thư ký VCCI nhìn nhận Việt Nam có thể trở thành hình mẫu quốc gia đang phát triển đi đầu trong chuyển đổi xanh, hội nhập bền vững. Tuy nhiên, theo ông, những thách thức về thể chế, chất lượng thực thi chính sách, năng lực cạnh tranh xanh và khả năng thu hút đầu tư giá trị cao vẫn là những rào cản.

Ông Tuấn cho rằng việc hình thành một hệ sinh thái tài chính xanh hiệu quả là điều kiện tiên quyết để thúc đẩy chuyển đổi xanh. Nhà nước cần phát triển thị trường tín chỉ carbon, trái phiếu xanh, tạo cơ chế bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa khi tiếp cận các khoản vay xanh. Các ngân hàng thương mại nên được khuyến khích xây dựng danh mục sản phẩm tài chính xanh và áp dụng ưu đãi lãi suất phù hợp.

Còn theo Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng, Việt Nam cần một bước đột phá về cơ chế. Chẳng hạn, nhà điều hành cần tháo gỡ các rào cản về "tính khả thi tài chính" cho các dự án điện quy mô lớn như LNG, điện gió ngoài khơi... Hay các vấn đề về quản lý dữ liệu, an ninh mạng, và đơn giản hóa thủ tục cấp phép cho thương mại điện tử là chìa khóa để khơi thông nguồn lực. Ngoài ra, "cơn khát" nguồn nhân lực chất lượng cao, có kỹ năng số cũng là thách thức lớn cần tháo gỡ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại diễn đàn, ngày 10/11. Ảnh: VGP

Về định hướng thời gian tới, Thủ tướng nêu Việt Nam sẽ tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội - cơ sở để ổn định chính sách cho phát triển nhanh, bền vững. Cùng với đó, nhà điều hành đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược về thể chế, nguồn nhân lực và hạ tầng với tinh thần "thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, nhân lực và quản trị thông minh".

Nền kinh tế cũng được cơ cấu lại, chuyển dịch mạnh sang khu vực công nghiệp, dịch vụ, đô thị, đổi mới mô hình tăng trưởng dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Các động lực tăng trưởng truyền thống (đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng) được làm mới, đồng thời khai thác các động lực tăng trưởng mới về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Việt Nam cũng định hướng phát triển nhân lực chất lượng cao có kỹ năng công nghệ, quản trị số và nhận thức xanh. Nhà nước - doanh nghiệp - nhà trường sẽ tăng hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và năng lượng sạch. Ngoài ra, hạ tầng xanh, số sẽ được phát triển đồng bộ, hiện đại, gồm logistics, đô thị thông minh, trung tâm dữ liệu, mạng 5G và điện toán đám mây.

Với cộng đồng nhà đầu tư FDI, Thủ tướng đề nghị họ mở rộng đầu tư, chuyển giao công nghệ, kết nối với doanh nghiệp Việt Nam, tham gia xây dựng thể chế, hiện đại hóa quản trị thông minh. "Tinh thần là Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, công tư đồng hành", Thủ tướng nói thêm.

Phương Dung