Việt Nam có nhà hàng vào top 50 ngon nhất châu Á

Ngày 28/3, lễ trao giải thưởng Asia's 50 Best Restaurants (50 nhà hàng tốt nhất châu Á) diễn ra tại Singapore. The Anan là đại diện duy nhất của Việt Nam xuất hiện trong top, đứng thứ 40. Năm 2022, nhà hàng này xếp thứ 65. Anan chuyên về đồ ăn địa phương như bánh xèo, chả cá, bún, phở, mở cửa từ 17h các ngày trong tuần, trừ thứ hai.

Anan nằm tại trung tâm TP HCM. Ảnh: Anan

Quán quân năm nay là Le Du ở Bangkok của đầu bếp Thái Lan, Thitid Ton Tassanakajohn. Nhà hàng chuyên phục vụ các món ăn địa phương, cung cấp thực đơn theo mùa. Năm 2022, Le Du đứng thứ 4.

Top 50 còn có 12 nhà hàng của Trung Quốc, Nhật Bản (10 nhà hàng), Singapore (9), Thái Lan (9), Hàn Quốc (4), Ấn Độ (3), Philippines (2). Phần lớn nhà hàng trong danh sách đều ở dạng cao cấp. Các quán ăn đường phố "hiếm khi xuất hiện".

Giải thưởng được trao dựa trên trải nghiệm thực tế của hơn 300 nhà phê bình, đầu bếp, chủ nhà hàng, chuyên gia ẩm thực khắp thế giới. Một số tiêu chí bình chọn gồm trải nghiệm ăn uống nhà hàng mang lại, các món ăn đáp ứng được khẩu vị từ khách bình dân đến giới sành ăn, làm nổi bật được sự tinh tế và phức tạp của các nền văn hóa ẩm thực, tính xu hướng.

Nem rán - một trong những món ăn của Anan. Ảnh: Anan

Asia's 50 Best Restaurants (50 nhà hàng tốt nhất thế giới) là giải thưởng được trao hàng năm, bắt đầu từ 2002. Năm 2013, giải thưởng mở rộng thêm hai hạng mục là Asia's 50 Best Restaurants (50 nhà hàng tốt nhất châu Á) và Latin America’s 50 Best Restaurants (50 nhà hàng tốt nhất châu Mỹ Latin).

50 Best chuyên về lĩnh vực ẩm thực và đồ uống có trụ sở tại Anh, chuyên giới thiệu các xu hướng mới nhất trên thế giới, khám phá nhiều nền văn hóa ẩm thực cũng như vinh danh các nhà hàng, quán bar, đầu bếp, nhân viên pha chế. Xếp hạng của 50 Best được đánh giá uy tín ngang giải thưởng World Travel Awards trong lĩnh vực du lịch hay Skytrax của ngành hàng không.

