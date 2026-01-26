Việt Nam 'cơ bản đàm phán xong' với Nga về điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Sau nhiều vòng đàm phán, Việt Nam đã cơ bản thống nhất được với phía Nga dự thảo Hiệp định về hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1.

Ngày 26/1, Thường trực Chính phủ và Thường vụ Đảng ủy Chính phủ họp thông qua các dự thảo báo cáo, tờ trình cấp có thẩm quyền về các dự án điện hạt nhân.

Theo thông tin tại cuộc họp, sau nhiều vòng đàm phán, Việt Nam đã cơ bản thống nhất được với phía Nga toàn bộ dự thảo Hiệp định về hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1. Nhà điều hành cũng hoàn thành xây dựng thể chế, triển khai một số công việc giải phóng mặt bằng, đào tạo nhân lực...

Các đại biểu thống nhất các nội dung quan trọng để xây dựng các báo cáo, tờ trình, xin ý kiến cấp có thẩm quyền về dự án này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ngày 26/1. Ảnh: VGP

Năm ngoái, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 70 về đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, trong đó yêu cầu sớm triển khai các dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2. Trong đó, nhà máy Ninh Thuận 1 do EVN làm chủ đầu tư, đặt tại xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam (cũ).

Tại hội nghị cuối tháng trước, ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), cho biết EVN kỳ vọng chủ trương điều chỉnh đầu tư, Hiệp định liên Chính phủ, tín dụng của dự án sẽ được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong năm 2026. Ngoài ra, các bên tiếp tục trao đổi, hoàn thiện bước chuẩn bị để khởi công một số hạng mục dự án trong 2026.

Trước đó, Tập đoàn Rosatom của Nga điện đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính, cam kết hợp tác với Việt Nam xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 theo công nghệ hiện đại nhất.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh xây dựng nhà máy điện hạt nhân là dự án lớn, mang tính chiến lược, tầm nhìn trăm năm. Song đây cũng là lĩnh vực mới, công nghệ cao, có tính chất nhạy cảm, nhất là về an toàn hạt nhân.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương cùng các bộ, cơ quan, tập đoàn liên quan hoàn thiện dự thảo các báo cáo, tờ trình của Đảng ủy Chính phủ về dự án. Cơ quan này được giao trình dự thảo Hiệp định giữa Việt Nam và Nga và các đề xuất để cấp có thẩm quyền xem xét.

Thủ tướng lưu ý nội dung các báo cáo, tờ trình phải ngắn gọn, đầy đủ, tập trung thể hiện rõ quá trình thực hiện dự án, tình hình và kết quả đàm phán, nội dung cốt lõi của dự thảo Hiệp định về dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 đã được hai bên trao đổi kỹ. Ngoài ra, báo cáo cần đề cập tới các nội dung liên quan việc thúc đẩy triển khai Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2. Các báo cáo, dự thảo phải hoàn thành trong ngày 27/1.

Phương Dung