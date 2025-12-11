Tập đoàn Nga cam kết hợp tác xây nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Tập đoàn Rosatom của Nga cam kết hợp tác với Việt Nam xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 theo công nghệ hiện đại nhất.

Ngày 11/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Tổng giám đốc Tập đoàn Nhà nước về Năng lượng nguyên tử Liên bang Nga (Rosatom) Alexey Likhachev về hợp tác phát triển ngành công nghiệp năng lượng nguyên tử, trong đó có nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1.

Rosatom là tập đoàn hàng đầu về năng lượng hạt nhân và có bề dày hợp tác với Việt Nam trong nhiều năm. Theo ông Alexey Likhachev, tập đoàn này cam kết Rosatom sẽ thúc đẩy hợp tác với Việt Nam nhằm hiện thực hóa các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước.

Theo đó, Rosatom sẽ chuyển giao công nghệ, nội địa hóa các sản phẩm hạt nhân cho Việt Nam, đồng thời hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành khoa học, công nghiệp hạt nhân để sử dụng vào mục đích hòa bình, phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với đó, họ cam kết hợp tác với đối tác Việt Nam xây dựng nhà máy điện hạt nhân với công nghệ hiện đại nhất cùng một số dự án khác.

"Trước mắt, Rosatom sẽ cử đoàn công tác sang Việt Nam để triển khai các nội dung hợp tác", ông nói.

Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Tổng giám đốc Tập đoàn Nhà nước về Năng lượng nguyên tử Liên bang Nga (Rosatom), ngày 11/12. Ảnh: VGP

Việt Nam khởi động lại dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, dự kiến hoàn thành trong 5 năm. Trong đó, nhà máy Ninh Thuận 1 đặt tại xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam. Nhà máy Ninh Thuận 2 tại xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải. EVN, PVN lần lượt làm chủ đầu tư hai nhà máy này.

Thời gian qua, Việt Nam và Liên bang Nga có các cuộc đàm phán kỹ thuật để đi đến ký kết hiệp định liên Chính phủ về hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1. Thủ tướng đã có các cuộc gặp với Tổng thống Liên bang Nga, Thủ tướng Liên bang Nga; hai bên đều khẳng định quyết tâm thúc đẩy hợp tác, đưa các dự án sớm được triển khai, phục vụ thiết thực nhu cầu phát triển của Việt Nam trong giai đoạn quan trọng này.

Tại cuộc điện đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Liên bang Nga và Liên Xô trước đây đã có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của ngành năng lượng của Việt Nam, trong đó có năng lượng nguyên tử vào mục đích hoà bình. Họ giúp đào tạo nhiều thế hệ các nhà khoa học, chuyên gia hàng đầu, làm nền tảng quan trọng cho sự phát triển của lĩnh vực năng lượng nguyên tử Việt Nam như hiện nay.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với Liên bang Nga, coi đây là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu. Việt Nam mong muốn tiếp tục hợp tác thực chất, hiệu quả với Nga trên tất cả lĩnh vực, trong đó có năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, lợi ích chung của hai nước, ổn định và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng đề nghị Rosatom tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong một số dự án trọng điểm chiến lược như Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Trung tâm nghiên cứu khoa học và công nghệ hạt nhân, tập trung xử lý các vướng mắc để ký kết các thỏa thuận và hiệp định liên Chính phủ triển khai các dự án.

Đồng thời, ông đề nghị họ đào tạo nguồn nhân lực, nâng năng lực quản trị, quản lý nhà nước trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, hợp tác đầu tư với phía Việt Nam trong các lĩnh vực năng lượng nguyên tử quan trọng khác phục vụ dân sinh như y học hạt nhân, chiếu xạ.

Thủ tướng giao các bộ ngành, cơ quan liên quan phối hợp với phía Nga và Tập đoàn Rosatom để triển khai các nhiệm vụ cụ thể, trên tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ", tuân thủ pháp luật hai nước và công ước quốc tế mà hai bên là thành viên.

Phương Dung