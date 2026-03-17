Việt Nam áp sát Top 100 FIFA sau khi được xử thắng Malaysia

Việt Nam sẽ tăng 5 bậc FIFA, lên vị trí 103 thế giới, sau khi được xử thắng Malaysia 3-0 ở vòng loại Asian Cup 2027.

LĐBĐ châu Á (AFC) vừa xử thua Malaysia hai trận ở vòng loại Asian Cup 2027, gặp Nepal ngày 25/3 và Việt Nam ngày 10/6/2025, do dùng cầu thủ nhập tịch làm giả hồ sơ. Trên sân, Malaysia lần lượt thắng 2-0 và 4-0, nhưng phán quyết của AFC đồng nghĩa họ bị xử thua 0-3 cả hai trận. Vì thế, bảng thứ bậc FIFA sẽ thay đổi đáng kể.

Tiền đạo Joao Figueireido cố rê bóng qua Phạm Xuân Mạnh ở trận Malaysia gặp Việt Nam trên sân Bukit Jalil, thành phố Kuala Lumpur, tối 10/6/2025. Ảnh: Hai Tư

Do từng thua Malaysia 0-4, Việt Nam đã bị trừ 13,91 điểm FIFA theo bảng tháng 7/2025. Nay được xử thắng, đoàn quân Kim Sang-sik sẽ khôi phục lại 13,91 điểm đã mất, đồng thời được thêm 11,08 điểm. Vì thế, Việt Nam sẽ kiếm thêm tổng cộng 24,99 điểm, nâng điểm FIFA hiện tại lên 1.214,50, tăng thêm 5 bậc lên 103 thế giới, ngay trên Kyrgyzstan.

Việt Nam chỉ còn cách Top 100 thế giới 10,43 điểm. Đội sẽ có cơ hội trở lại nhóm này nếu thắng hai trận tiếp theo, là các trận giao hữu với Bangladesh tối 26/3 và gặp chính Malaysia ở lượt cuối vòng loại Asian Cup tối 31/3.

Ngược lại, Malaysia sẽ bị trừ tổng cộng khoảng 50 điểm FIFA từ việc bị xử thua Nepal và Việt Nam. Vì thế, họ sẽ rơi 15 bậc, xuống 136 thế giới.

FIFA từng trừ điểm Malaysia trên bảng thứ bậc của liên đoàn này, sau khi đội bị xử thua 0-3 ở ba trận giao hữu trong năm 2025, cũng vì dùng những cầu thủ nhập tịch không đủ tư cách thi đấu. Điều đó đã khiến Malaysia rời 5 bậc, xuống vị trí 121 FIFA theo công bố tháng 1/2026.

Bảng thứ bậc FIFA hiện tính theo công thức Elo, cộng hoặc trừ trực tiếp sau mỗi trận. Mỗi đội có điểm trước trận, sau đó được cộng thêm dựa trên kết quả (thắng, hòa, thua), tầm quan trọng của trận đấu và tương quan sức mạnh giữa hai đội. Thắng đối thủ mạnh sẽ được nhiều điểm hơn, trong khi thua đội yếu bị trừ nặng.

Bảng FIFA tiếp theo sẽ được công bố ngày 1/4/2026, ngay sau loạt trận đội tuyển quốc gia cuối tháng 3.

Phán quyết của AFC hôm nay cũng đồng nghĩa HLV Kim nâng chuỗi thắng liên tiếp với đội tuyển lên 11 trận, kể từ chiến thắng 5-0 trước Myanmar ở lượt cuối vòng bảng ASEAN Cup 2024. Đối thủ gần nhất thoát khỏi thất bại trước đội tuyển là Philippines với trận hòa 1-1 cũng ở vòng bảng ASEAN Cup 2024. Qua tổng cộng 19 trận dẫn đội tuyển, HLV người Hàn Quốc có thành tích 14 trận thắng, hai hòa và ba thua.

Xuân Bình